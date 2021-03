Scandal MONSTRU la Dinamo! Doi jucatori au UMILIT un titular de la echipa! Ce au putut sa faca si ce masuri a luat Gane

Dinamo este in centrul unui nou scandal dupa ce doi dintre jucatori i-au facut o 'gluma' macabra unui titular.

Giani Cretu (21 ani) si Andreas Mihaiu (22 ani) sunt protagonistii celui mai recent scandal de la Dinamo. Tinerii jucatori i-au facut o gluma macabra lui Gevaro Nepomuceno si au fost pedepsiti de Jery Gane, anunta playsport.ro.

Conform sursei citate, dupa meciul pe care Dinamo l-a pierdut cu Astra, 0-2, cei doi jucatori au mers la usa titularului si i-au lipit o cruce, facand aluzie la faptul ca 'a fost mort pe teren'. Cretu si Mihaiu nu s-au oprit doar la asta, ci i-au scris si pe usa RIP.

Totul s-a petrecut la hotelul in care dinamovistii sunt cazati, iar Gane a luat imediat masuri! Cei doi jucatori au fost trimisi la Dinamo 2.

Andreas Mihaiu are 11 meciuri pentru Dinamo in acest sezon, in timp ce Giani Cretu a reusit sa bifeze doar 9 aparitii in tricoul 'cainilor'.