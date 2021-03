Reactia ACIDA a lui Radu Banciu dupa ce Coman a fost prins cu un permis din Ucraina! "Fotbalistii astia sunt o gluma proasta a societatii!"

Florinel Coman este implicat intr-un scandal care a facut inconjurul Romaniei.

Coman a fost prins pe autostrada cu viteza de 165 de kilometri pe ora, iar Politia i-a facut dosar penal dupa ce a prezentat un permis din Ucraina, care nu ar fi fost valabil in tara nostra. Jurnalistul Radu Banciu a comentat situatia actuala a septarului de la FCSB.

"Atitudine absolut tipica de fotbalist. Chiar si rezonanta numelui de Ucraina este specific. Daca ne invecinam cu Burkina Faso ar fi avut permis de conducere din Burkina. Asta cu Ucraina este inca o perdea din asta de fum. Daca vrei sa vezi prosti, te duci pe sosele. Toata lumea are masina, orice prost are dreptul sa conduca. Daca nu mai ai zile, te 'cureti' oricum astazi in trafic. Categoric ca este si victima si infractor. E mai multe in acelasi cosulet, in aceeasi oala. Este o gluma. Fotbalistii astia care se cred superiori sau care au impresia ca au muncit pentru banii pe care ii cheltuie fara numar sunt o gluma proasta a societatii", a spus Banciu pentru Looksport.

De asemenea, Banciu crede ca multi oameni s-au bucurat de "gafa" lui Florinel Coman.

"Ne surprinde cu ceva? Evident ca nu. In general, romanul flegmantic, zeflemitor, care nu reuseste sa se ataseze de altcineva decat de propria persoana a luat-o asta ca pe o victorie personala. Toti cei care nu reusesc in viata, nu ajung in sferele inalte, se bucura in general cand vad ca niste persoane care au avut un pic de sansa, o mierlesc. I-as da un doi", a spus Radu Banciu.