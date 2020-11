Greseala cu Roma i-a fost fatala lui Tatarusanu! Donnaruma revine in poarta Milanului, desi nu s-a antrenat deloc in ultimele zile!

Tatarusanu nu a profitat de sansa pe care a primit-o, iar astazi este din nou rezerva la AC Milan.

Portarul nationalei Romaniei a fost titular la Milan in meciurile cu Roma din campionat si cu Sparta Praga din Europa League, in contextul in care titularul Gianluigi Donnaruma a fost infectat cu coronavirus. Tatarusanu nu a avut evolutii foarte apreciate de fanii echipei lui Stefano Pioli sau de presa din Italia.

Mai mult decat atat, portarul de 34 de ani a gresit grav la primul gol marcat de AS Roma in meciul de etapa trecuta si a fost criticat aspru de jurnalistii italieni. Chiar daca a avut o evolutie buna in partida cu cehii de joi, in care a reusit sa pastreze poarta intacta, se pare ca Tatarusanu nu va mai prinde curand un meci in poarta "rossonerilor".

Aceasta deoarece Donnaruma a fost testat negativ la coronavirus in decursul zilei de sambata si astazi a fost titularizat de Stefano Pioli in poarta liderului din Serie A in meciul din deplasare cu Udinese, desi nu a facut niciun antrenament cu echipa in ultimele zile.

AC Milan name their team to play Udinese ❤???? Will they still be ???? of Serie A at the end of the day? pic.twitter.com/THlkrlGywx — Goal (@goal) November 1, 2020