O noua varianta pentru banca Rapidului! Un fost fotbalist al giulestenilor este aproape sa il inlocuiasca pe Adrian Iencsi

Rapid este in continuare in cautarea unui inlocuitor pentru Adrian Iencsi, care a fost demis dupa rezultatele proaste din ultimele meciuri.

In ultimele zile s-au vehiculat mai multe posibile variante pentru inlocuirea lui Iencsi, printre care se numara Bogdan Andone, Bogdan Lobont sau Nicolae Grigore, ultimul fiind favorit in acest moment sa preia banca tehnica a giulestenilor, dupa cum informeasa site-ul suporterilor rapidisti, 1923.ro.

Nicolae Grigore a evoluat timp de 12 ani pentru Rapid, iar dupa retragerea din activitate a fost antrenor la juniorii clubului si chiar si secundul lui Daniel Pancu in sezonul trecut.

Exista insa cateva obstacole in calea perfectarii acestei mutari. In primul rand, Grigore este sub contract cu Federatia Romana de Fotbal, unde ocupa functia de antrenor secund al echipei nationale U21 a Romaniei. Totodata, conducerea Rapidului nu i-a reziliat inca contractul lui Adrian Iencsi, acesta fiind in continuare in acte antrenorul echipei.