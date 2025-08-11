NEWS ALERT Gol la debut pentru Ianis Stoica în Portugalia! A marcat după doar un minut

Gol la debut pentru Ianis Stoica &icirc;n Portugalia! A marcat după doar un minut Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Start perfect pentru Ianis Stoica la prima experiență în afara României. 

TAGS:
Ianis StoicaEstrela AmadoraHermannstadt
Din articol

Transferat de Estrela Amadora de la Hermannstadt pentru 1,3 milioane de euro, atacantul de 22 de ani a avut nevoie de doar 60 de secunde pentru a-și face simțită prezența pe tabelă.

Gol la debut pentru Ianis Stoica în Portugalia!

În meciul din deplasare cu Estoril Praia, Stoica a fost introdus în minutul 74, iar la prima acțiune ofensivă a finalizat din apropiere, la bara a doua, după o fază construită alături de Rodrigo Pinho. Golul a adus egalarea pentru Estrela, care a plecat cu un punct din runda inaugurală a Primeira Liga.

Crescut la FCSB, Stoica a mai evoluat în România pentru Dunărea Călărași, Petrolul, Metaloglobus, CSM Slatina, Universitatea Cluj și Hermannstadt. 

Internațional U21, cu 19 selecții și trei goluri, el este cotat la două milioane de euro și are contract în Portugalia până în 2028.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Bogdan Andone și-a mitraliat jucătorii după umilința cu Botoșani: Aș fi schimbat opt! Am fost niște domnișoare
Bogdan Andone și-a "mitraliat" jucătorii după umilința cu Botoșani: "Aș fi schimbat opt! Am fost niște domnișoare"
Teo Meluță a explicat de ce a ales să semneze cu Beșiktaș: &bdquo;Sunt foarte nerăbdătoare să &icirc;ncep!&rdquo;
Teo Meluță a explicat de ce a ales să semneze cu Beșiktaș: „Sunt foarte nerăbdătoare să încep!”
ULTIMELE STIRI
Oțelul Galați - Rapid 1-1! Cele două echipe și-au &icirc;mpărțit punctele și reprizele &icirc;n care au jucat fotbal
Oțelul Galați - Rapid 1-1! Cele două echipe și-au împărțit punctele și reprizele în care au jucat fotbal
&bdquo;Gigi Becali?&rdquo; Răzvan Raț, hohote de r&acirc;s la &bdquo;Fața la joc&rdquo;: &bdquo;Dumnezeul antrenorilor!&rdquo;
„Gigi Becali?” Răzvan Raț, hohote de râs la „Fața la joc”: „Dumnezeul antrenorilor!”
Laporta dă cărțile pe față! De ce a plecat gratis un jucător esențial pentru Hansi Flick
Laporta dă cărțile pe față! De ce a plecat gratis un jucător esențial pentru Hansi Flick
Chivu insistă pentru un star de 35 de milioane de euro! Inter &icirc;l vrea gratis pe fundașul plecat de la Manchester United
Chivu insistă pentru un star de 35 de milioane de euro! Inter îl vrea gratis pe fundașul plecat de la Manchester United
A văzut ce a făcut FCSB cu Unirea Slobozia și se &icirc;ndoiește de calificarea &icirc;n play-off-ul Europa League: &rdquo;Se poate &icirc;nt&acirc;mpla orice!&rdquo;
A văzut ce a făcut FCSB cu Unirea Slobozia și se îndoiește de calificarea în play-off-ul Europa League: ”Se poate întâmpla orice!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: ”La revedere, mi-a trecut”

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

Ofertă din Superligă pentru Ianis Hagi!

Ofertă din Superligă pentru Ianis Hagi!

Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului

Mina de aur a Ungariei, o lecție pentru Rom&acirc;nia. Hungaroring a fost renovat &icirc;n timp record și produce anual miliarde de forinți

"Mina de aur" a Ungariei, o lecție pentru România. Hungaroring a fost renovat în timp record și produce anual miliarde de forinți

CITESTE SI
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

stirileprotv Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Un restaurant din Italia cere bani &icirc;n plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. &rdquo;Trist și rușinos&rdquo;

stirileprotv Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă &icirc;n Kazahstan. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n timpul concertului. &bdquo;Mă g&acirc;dila&rdquo;. VIDEO

stirileprotv Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!