Teo Meluță a explicat de ce a ales să semneze cu Beșiktaș: „Sunt foarte nerăbdătoare să încep!"
Teodora și-a prelungit aventura în Turcia și a semnat cu Beșiktaș Istanbul, formație care a încheiat sezonul trecut pe locul 3 în Superliga feminină turcă. 

Fotbalista în vârstă de 26 de ani, considerată una dintre cele mai bune jucătoare din România, a fost desemnată de două ori „cea mai bună” în campionatul intern.

Teo a făcut primii pași mari la Olimpia Cluj, unde între 2015 și 2021 a cucerit cinci titluri de campioană și două Cupe ale României. A plecat apoi în Elveția, la Lugano, dar o accidentare serioasă i-a întrerupt parcursul. Revenită în țară, a jucat la Poli Timișoara, iar în 2024 a trecut pentru prima oară în Turcia, la Fatih Vatan Spor.

Acum, liberă de contract, a ales să rămână în Turcia și să semneze cu Beșiktaș, iar pe TikTok, unde o urmăresc peste 33.000 de oameni, a povestit ce a decis-o să revină.

„Dacă anul trecut spuneam că nu mă mai întorc în Turcia, iată-mă din nou în Turcia, în Istanbul. Dar de data asta, joc pentru Beșiktaș.

Am luat decizia de a mă întoarce în Turcia din simplul motiv că mi s-a propus o ofertă.

Beșiktaș, după cum știți, este un club foarte mare în Turcia, iar acest lucru a influențat foarte mult decizia mea de a reveni aici.

Am avut o ședință foto pe stadionul principal, am semnat contractul și am realizat alte lucruri pe care le-a dorit fotograful.

Sunt foarte nerăbdătoare să încep campionatul și să văd ce îmi va oferi acest an competițional”, a mărturisit Teo Meluță.

