Gicu Grozav la Werder Bremen? Internationalul roman poate prinde transferul carierei: "E un jucator extraordinar!"

Grozav este liber de contract dupa ce a fost dat afara de Kisvarda.

Grozav si Latovlevici au fost concediati de ungurii de la Kisvarda pentru ca n-au respectat carantina. Cei doi au ales sa revina in Romania si contractele le-au fost reziliate.

Grozav poate ajunge la Werder Bremen. Fosta campioana a Germaniei e acum la retrogradare in Bundesliga.

"Gicu e un jucator extraordinar. Eu, daca as fi antrenor in Bundesliga, ar juca la mine", a spus Vasile Miriuta, antrenorul lui Hermannstadt.

Miriuta n-are bani sa-l ia pe Grozav la Sibiu, unde toate contractele au fost suspendate. De Paste, Miriuta mananca orice. Cu o exceptie.

"Cred ca am mancat o data miel in viata mea, cand eram mai tinerel asa. Nu, nu, am gustat o data si nu mi-a placut", a spus Miriuta.