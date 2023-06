Echipa naţională a Germaniei a încheiat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 3-3, meciul amical cu Ucraina, după ce oaspeţii conduceau cu 3-1 în minutul 83.

La Bremen, Germania a deschis scorul în minutul 6, prin Fullkrug. Ucrainenii au egalat destul de rapid, în minutul 19, când a marcat Tsigankov, pentru ca în minutul 23 Rudiger să înscrie în propria poartă şi să-i aducă în avantaj pe oaspeţi.

A fost 2-1 pentru Ucraina la pauză, iar gluma s-a îngroşat pentru echipa lui Hansi Flick după ce același Tsigankov a reuşit dubla în minutul 56.

Finalul a fost însă al Germaniei, care se află la meciul numărul 1000 din istoria sa, scrie news.ro. Kai Havertz a înscris în minutul 83, iar arbitrul grec Anastasios Sidiropoulos a dictat penalty pentru gazde în minutul 90.

Un minut mai târziu Joshua Kimmich a transformat lovitura de pedeapsă, trimiţând lângă bară şi meciul s-a încheiat Germania – Ucraina 3-3.

Golgheterul ultimului sezon din Bundesliga, Niclas Fullkrug de la nou-promovata Werder Bremen, a ajuns astfel la 7 goluri marcate în cele 7 meciuri jucate pentru echipa națională a Germaniei.

Atacantul în vârstă de 30 de ani a debutat pentru Mannschaft într-un amical disputat înaintea Campionatului Mondial din Qatar.

Niclas Füllkrug doesn't miss chances like that too often! ????

A horrible mistake by Chelsea's Mykhailo Mudryk, but Ukraine get away without Germany taking an early lead ???? pic.twitter.com/aVH2SNFQqU