"De ce sa nu insist cu Gicu Grozav?!" Contra, sustinere neconditionata pentru Grozav! De ce a ales sa nu-l cheme cu Norvegia

Contra il sustine in continuare pe Grozav si anunta ca-l va convoca in ciuda criticilor pe care le-a primit.

Selectionerul n-a apelat la Grozav pentru dubla cu Feroe si Norvegia. Nu inseamna ca Gicu va lipsi si de la urmatoarele actiuni. Contra e convins ca atacantul lui Kisvarda poate ajuta Romania in drumul spre Euro.

"De ce sa nu insist cu Gicu Grozav? Cu Malta a intrat de pe banca in ultimele 15 minute, e greu sa-l analizezi. Sunt unii jucatori care intra si iti aduc plusuri, dar sunt momente cand unii intra si nu aduc plusul de care ai nevoie. Gicu a avut parte de o presa negativa in toata cariera lui. Acum nu e pe lista pentru urmatoarele doua meciuri, am ales alt tip de jucatori. A dat 5 goluri in 6 etape in Ungaria, nu pot sa trec cu vederea un jucator care marcheaza. Pentru aceste doua meciuri, cu Feroe si Norvegia, am ales alti jucatori", a spus Contra.