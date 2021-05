George Puscas ar putea sa se desparta de Reading in aceasta vara! "A aratat urme de talent si doar rareori a stralucit!" Ce scriu englezii

Englezii il vad plecat pe atacantul roman de la echipa.

Cu un sezon mediocru in Championsip, romanul ar putea sa-si caute echipa in vara, dupa cum anunta englezii, care sunt nemultumiti de prestatiile sale si de forma inconstanta aratata in acest sezon. Puscas a evoluat in 4 meciuri pentru Reading in acest campionat, reusind sa marcheze de 4 ori si sa ofere o pasa decisiva, echipa sa nereusind clasarea in primele 6, care i-ar fi permis sa viseze la un loc in Premier League.

"Forma romanului a dezamagit profund in campionatul recent terminat, iar problema cu hernia in mijlocul stagiunii l-a tras in jos, i-a stricat tot rostul. In cele mai multe situatii, a fost vioara a doua la echipa, in umbra lui Lucas João. Desi a aratat urme de talent, rareori a stralucit in acest an. Verdictul: Reading ar trebui sa primeasca o lovitura daca el se transfera in vara, dar ar putea fi cea mai buna decizie pentru toate partile", scrie BerkshireLive.

Crescut de Liberty Oradea, Puscas a fost luat de echipa de tineret a lui Inter in 2013, de unde a fost imprumutat in timp la mai multe formatii din ligile inferioare din Italia, printre care Bari, Palermo sau Novara. Actuala campioana a Italiei l-a vandut pe roman in 2019, la Reading, pentru 7,5 milioane de euro, insa, din pacate, niciodata nu a reusit sa-si gaseasca o forma constanta care sa-i asigure locul de titular si sa-l propulseze catre un transfer la un club mai puternic.