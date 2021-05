Puscas nu e sigur de viitorul sau la Reading! Clubul vrea sa dea lovitura si sa il vanda in vara

Reading a ratat promovarea in Premier League si se poate debarasa de fotbalistul roman.

George Puscas nu a reusit sa promoveze cu Reading nici in acest sezon. Echipa sa a terminat pe 7 in Championship.

Atacantul a fost cumparat in 2019 de la Inter, dupa ce a fost imprumutat la Palermo, contra sumei de 3 milioane de euro.

Sezonul acesta Puscas a lipsit aproape 4 luni din cauza unei accidentari. Fotbalistul roman a prins doar 21 de meciuri in liga a doua engleza, in care a marcat de 4 ori.

Potrivit getreading.co.uk, George Puscas nu a putut sa dea cel mai bun randament din cauza problemelor medicale, iar un transfer in vara ar fi optim pentru club.

"Forma romanului in acest sezon a fost dezamagitoare. O accidentare la hernie i-a intrerupt parcursul bun. A jucat de cele mai multe ori al doilea atacant, cu Joao Leao, si in ciuda talentului sau, a stralucit rar pentru Reading.

Verdictul: Reading ar putea da o lovitura si sa il vanda in vara. Ar fi cea mai buna decizie pentru toata lumea" , titreaza publicatia britanica.

Cota lui Puscas in acest moment este de 4 milioane de euro, conform Transfermarkt.com.

Ajuns la 25 de ani, atacantul a mai evoluat in cariera pentru Bihor Oradea, Inter, Bari, Benevento, Novara si Palermo, iar pentru nationala Romaniei are 8 goluri in 22 de prezente.