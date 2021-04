"Are calitati fantastice si e un baiat extraordinar!" Ce jucator de la FCSB a fost laudat de Marcel Puscas: "Este intr-o mare crestere"

FCSB se afla pe primul loc al clasamentul din Liga 1 si poate termina sezonul regulat pe primul loc, in cazul unei victorii sambata, la Sepsi.

Parcursul bun al FCSB-ului din actualul sezon este in mare parte datorita tineriilor fotbalisti care au depasit perioada de maturizare, iar printre ei se numara si portarul Andrei Vlad. Forma buna a fost confirmata de jucator si la Campionatul European U21, unde a reusit sa fie un om de baza in nationala antrenta de Adrian Mutu.

Marcel Puscas, fost jucator si presedinte al clubului din Ghencea, il lauda pe goalkeeper-ul din Targoviste, adus de la Universitatea Craiova. "Este intr-o mare crestere si, pana acum trei ani, cand a gresit si-l critica toata lumea, eu am spus pe toate posturile sa nu dea in el. Eu il stiu de la 15 ani. Are calitati fantastice si e un baiat extraordinar.



Am tot spus: «Aveti rabdare!». E normal, la 19 ani, sa gafeze. E absolut firesc. Tatarusanu a gafat pana pe la 25", a spus Marcel Puscas, pentru ProSport.

Vlad a fost prezent in 27 de partide pentru FCSB in sezonul actual si a incat doar 16 goluri, fiind decisiv in mai multe partide, inclusiv in meciul cu CSU Craiova, in etapa 29 a Ligii 1, cand a avut mai multe interventii salvatoare si a reusit sa apaere si un penalty.