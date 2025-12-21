Alanyaspor, locul nouă din Turcia, o conduce pe ultima clasată din Super Lig cu 1-0 la momentul redactării articolului.

Echipa la care a ajuns Ianis Hagi în acest sezon nu a mai pierdut de cinci partide.

Decizia care ar putea să îl supere pe Ianis Hagi

Cu toate că meciul pare la îndemâna lui Alanyaspor, Ianis Hagi se află doar pe banca de rezerve. Cel mai probabil, jucătorul român va intra în repriza a doua și va bifa câteva minute.

Jucătorul român are două goluri și o pasă decisivă în 13 partide jucate pentru echipa din Turcia.

1,8 milioane de euro este cota lui Ianis Hagi, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

