Ioan Andone si Marcel Puscas au analizat ultimele meciuri ale nationalei si-l critica pe Radoi! "Nu poate sa antreneze cineva cu doar 13 meciuri si 3 victorii in Liga 1!"

Romania a reusit doar o victorie in primele 3 meciuri din preliminarii, 3-2 cu reprezentativa Macedoniei de Nord.

Startul din preliminarii al nationalei Romaniei a ridicat multe semne de intrebare pentru oamenii din fotbalul romanesc, iar Marcel Puscas si Ioan Andone au avut un dialog la ora exacta pe tema evolutiei echipei, dar si greselile facute de Mirel Radoi.

"Dezamagirea e mare. Cand te astepti la minim 6 puncte si incepi si bine si te bate Armenia, e dezamagitor. Pana la urma sunt opinii si opinii care trebuie respectate, ca poate ajungi prea repede acolo, ca poate greseste ca jaoca fara mijlocas central defensiv, ca el incearca un fotbal de posesie. Pana la urma, nu stiu daca vine cineva si poate sa faca altceva", a spus Ioan Andone, dupa care Marcel Puscas a raspuns rapid:

"Oricine, orice Nelu. Daca la echipa nationala a Romaniei poate sa vina un antrenor cu doar 13 meciuri in Liga 1 si doar 3 victorii, inseamna ca poate sa fie de la Razvan Lucescu, la Isaila, la Sumudica". Fostul antrenor al lui Dinamo crede ca erau alte solutii mai bune, insa toti erau greu de adus, insa Marcel Puscas a venit cu un nume supriza. "Antrenorii cu experienta erau toti erau cu contract. Razvan Lucescu, Olaroiu, Dan Petrescu, ei puteau fi variante", a punctat Andone, insa Puscas a revenit cu un alt nume interesant: "Cu ce e Isaila sub Radoi? A antrenat vreo 5 ani in Liga 1..."