Răzvan Sava a fost rezervă la Udinese în acest meci şi a rămas pe bancă până la final.

Gazdele au condus cu 1-0 la pauză, după un gol marcat de Filippo Terraciano în minutul 4, însă Udinese a restabilit egalitatea în debutul reprizei secunde, prin Nicolo Zaniolo (51).

Nou promovata Cremonese a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputată pe teren propriu cu Udinese, echipa portarului român Răzvan Sava , luni seara, în cadrul etapei a şaptea a campionatului de fotbal al Italiei.

Maduka Okoye IN după scandalul de trucare de meciuri, Răzvan Sava OUT



Portarul naționalei a fost pentru prima oară în acest sezon rezervă și probabil că așa va și continua, având în vedere revenirea titularului Maduka Okoye, supendat două luni de federația din Italia.

În august, Okoye a fost suspendat două luni de Federația Italiană de Fotbal după un scandal de trucare de meciuri în care a fost acuzat inițial că ar fi încasat intenționat un cartonaș galben într-un meci cu Lazio, din martie.

Nigerianul risca până la 4 de ani de suspendare dacă era găsit vinovat, însă tribunalul Federației Italiene de Fotbal a stabilit că "Okoye nu a fost implicat într-un comportament care să constituite o infracțiune sportivă, iar suspendarea de două luni se bazează exclusiv pe încălcarea principiului general al loialității", după cum a precizat Udinese, într-un comunicat.

Sava fusese până acum integralist în Serie A (primele șase etape) și Coppa Italia (primele două tururi).

Cremonese ocupă locul al zecelea în clasament, cu 10 puncte, urmată de Udinese, cu 9 puncte.

Rezultatele și marcatorii din etapa 7 din Serie A



Sâmbătă

Lecce - Sassuolo 0-0

Pisa - Hellas Verona 0-0

Mijlocaşul Marius Marin a fost titular la Pisa, fiind înlocuit în minutul 65.

Torino - Napoli 1-0

A marcat: Giovanni Simeone (32).

Portarul Mihai Popa a fost rezervă la Torino.

AS Roma - Inter Milano 0-1

A marcat: Bonny (6).

Duminică

Como - Juventus Torino 2-0

Au marcat: Kempf (4), Nico Paz (79).

Cagliari - Bologna 0-2

Au marcat: Holm (31), Orsolini (80).

Genoa - Parma 0-0

Atalanta - Lazio 0-0

AC Milan - Fiorentina 2-1

Au marcat: Rafael Leao (63, 86 - penalty), respectiv Gosens (55).

Luni

Cremonese - Udinese 1-1

Au marcat: Terraciano (4), respectiv Zaniolo (51).

Clasamentul din Serie A



1. AC Milan 16 puncte

2. Inter Milano 15 p (golaveraj +10)

3. Napoli 15 p (+5)

4. AS Roma 15 p (+4)

5. Bologna 13 p

6. Como 12 p (+4)

7. Juventus Torino 12 p (+2)

