Fiorentina a învins-o duminică seara, pe teren propriu, scor 5-1, pe Udinese, la care portarul român Răzvan Sava a intrat în minutul 12, după eliminarea titularului Okoye.

Partida de pe stadionul ”Artemio Franchi” a debutat prost pentru oaspeţi: goalkeeper-ul titular Maduka Okoye a intervenit din postura de ultim apărător şi a primit roşu direct de la arbitrul Maurizio Mariani, fiind eliminat în minutul 7.

În locul lui, antrenorul Kosta Runjaic l-a introdus pe românul Răzvan Sava, care a primit gol după gol.

Gazdele au deschis scorul în minutul 21, prin Mandragora, l-au majorat în minutul 42 prin Gudmundsson, apoi Ndour a stabilit scorul pauzei în minutul 45+5: 3-0!

Moise Kean a reuşit o dublă în minutele 56 şi 68 pentru 5-0, apoi Solet a marcat golul de onoare pentru Udinese.

Fiorentina - Udinese 5-1



Răzvan Sava a primit nota 5 de la Tuttomercatoweb:

”A primit golurile din prima repriză după ce a intrat pe teren fără încălzire, deși unele dintre finalizări, cum ar fi cea a lui Gudmundsson la al doilea gol și cea a lui Ndour la al treilea, au fost practic imposibil de oprit.

Seara dificilă a evidențiat provocările gestionării unui meci deja compromis de eliminarea unui coechipier”.

Fiorentina reuşeşte astfel prima victorie stagională şi face 9 puncte în clasament, unde este însă ultima, în timp ce Udinese este pe 11, cu 21 de puncte.

