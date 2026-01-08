Olimpiu Moruțan, mijlocașul român de 26 de ani, se pregătește să încheie aventura la Aris Salonic, după doar șase luni în Grecia.



În acest interval, internaționalul român a adunat 16 apariții, fără gol și fără assist, cu o medie de 44 de minute pe meci, iar antrenorul Manolo Jimenez nu se mai bazează pe el.



Olimpiu Moruțan pleacă din Grecia! Unde este dorit winger-ul român



Fostul jucător de la FCSB și Galatasaray negociază revenirea în prima ligă din Turcia, unde deja are două oferte ferme de aproximativ 500.000 de euro pe sezon, informează GSP.



Sursa citată informează faptul că Moruțan însă își dorește 750.000 de euro pe an și ar putea ajunge la o înțelegere cu Aris, având în vedere că poate pleca liber de contract.



Cariera lui Moruțan în Turcia nu este o noutate. În august 2021 a fost transferat de Galatasaray de la FCSB pentru 4,1 milioane de euro, iar doi ani mai târziu a fost cedat la Ankaragucu pentru aproximativ 3 milioane de euro.



Moruțan are în palmares 17 selecții și un gol pentru naționala României, iar cota sa de piață actuală este de aproximativ 2 milioane de euro.

