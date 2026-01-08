Anunțul a fost făcut de familie, iar fiica sa, prezentatoarea BBC Gabby Logan, a fost nevoită să părăsească emisiunea Match of the Day în timpul transmisiunii din seara de 7 ianuarie.



A murit legendarul Terry Yorath, selecționerul învins de Generația de Aur în '93



Născut pe 27 martie 1950 în Cardiff, Yorath a debutat la Leeds United în 1967, unde a evoluat timp de nouă ani, adunând 199 de meciuri și 11 goluri, și câștigând titlul în First Division în 1974.



A jucat de asemenea la Coventry City, Tottenham Hotspur, Vancouver Whitecaps și Bradford City, încheind cariera cu o apariție la Swansea City. Pentru Țara Galilor, Yorath a strâns 59 de selecții, dintre care 42 ca căpitan.



Ca selecționer al Țării Galilor între 1988 și 1993, a dus echipa la cel mai bun loc FIFA de până atunci (27 în 1993) și aproape de calificarea la Cupa Mondială 1994.



Ultimul său meci decisiv a fost împotriva României, pe 17 noiembrie 1993, la Cardiff Arms Park, în calificările pentru Mondialul din SUA.



Țara Galilor avea nevoie de victorie, însă a pierdut 2-1 după ce Paul Bodin a ratat un penalty, iar Florin Răducioiu a marcat golul victoriei României. VEZI FOTO

