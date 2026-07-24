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Tehnicianul în vârstă de 46 de ani a avut un discurs la superlativ la adresa clubului bucureștean și a fanilor săi prezenți la meci.

Didier Zanetti, discurs la superlativ despre FCSB

Zanetti a explicat că Auda a învins-o pe FCSB datorită presingului agresiv pe care l-au făcut elevii săi.

„Sunt bucuros pentru jucători, dar și pentru acest proiect, pentru această echipă. Cred că azi am arătat că proiectul nostru are viitor. Acesta a fost primul pas. Cred că acest rezultat va deschide porțile pentru cluburile din Letonia.

Sunt bucuros, am avut un adversar foarte puternic. Un stadion foarte frumos, mi-au plăcut fanii. Sunt născut în Marseille, fanii de acolo sunt, de asemenea, minunați. La fel mi s-au părut și cei ai lui FCSB.

Zanetti: „Asta a fost ideea mea de joc”

Prefer fotbalul proactiv. Îmi respect toți adversarii. Bineînțeles, FCSB este un club minunat și îl respect, dar stilul meu e să dăm tot ce avem mai bun pe teren. Dacă adversarul e mai bun, accept rezultatul, dar îmi place să mă lupt, nu doar să mă apăr.

Astăzi, defensiva noastră a jucat foarte sus, am continuat să presăm. Portarul nostru a interpretat corect situațiile. Poate că a ezitat o dată, dar e normal.

Am presat adversarul, l-am făcut să alerge mai mult. Iar când adversarul e obosit, e posibil să nu mai poată termina meciul la cel mai înalt nivel. Asta a fost ideea mea de joc”, a declarat Didier Zanetti, la conferința de presă de după meci.

FCSB a pierdut joi seara, pe teren propriu, scor 2-3, meciul cu formaţia letonă FK Auda, în prima manşă a turului al doilea preliminar din Conference League. Meciul a fost transmis exclusiv de Pro TV și VOYO, respectiv LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Caseta meciului

FCSB: Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). ANTRENOR: Marius Baciu

Târnovanu – Labonne (V. Creţu 46'), Dawa, Duarte, Radunovic – Gnahore (Stoian 46') – Cisotti, Fl. Tănase – Boutoutaou (M. Toma 78'), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88'). Marius Baciu FK AUDA: Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. ANTRENOR: Didier Zanetti

Purins – Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63'), Arroyo (Kragliks 67'), Rubenis – Daskevics (Appiah 67'), Y. Traore, H. Ibrahim – Diedhiou (M. Fofana 78'), K. Kone, Bongemba. Didier Zanetti Cartonaşe galbene: Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1'

Dawa 27' / Ouedraogo 5', Arroyo 44', M. Fofana 79', Appiah 90+1' Arbitru: David Fuxman (Israel)

David Fuxman (Israel) Au marcat: O. Popescu 23', A. Boutoutaou 71' / Daskevics 5', Diedhiou 33', Kone 90+4'

Returul este programat să se desfășoare săptămâna viitoare, joi, de la ora 19:00.