Ajuns la 30 de ani, mijlocașul ofensiv se luptă pentru un loc de titular în liga secundă din Turcia, la Igdir FK, o echipă modestă unde nu reușește să se impună.



Declinul fostului internațional român este reflectat perfect de statutul său la noua echipă, unde a semnat pe 15 iulie 2025.



Cifre modeste în Turcia



În actualul sezon (2025-2026) al ligii secunde turce, Rotariu a bifat prezențe în cinci partide, acumulând un total de 214 minute pe teren. Chiar dacă a început ca titular în 3 dintre aceste meciuri, în alte două a fost introdus pe final, jucând opt, respectiv cinci minute. Mai mult, Rotariu n-a încheiat până acum niciun meci pe teren.



Situația sa este cu atât mai surprinzătoare cu cât, în trecut, Gigi Becali se arăta extrem de interesat de serviciile sale. În 2021, când Rotariu era liber de contract, patronul FCSB spunea: "E liber Rotariu? Da? Mi-ați dat o idee, o să mă interesez!". Transferul nu s-a materializat, iar cariera jucătorului a intrat pe o pantă descendentă.



Cotat în 2017 la o valoare de piață de 2,5 milioane de euro, Dorin Rotariu valorează acum doar 300 de mii de euro.



Fotbalistul cu 10 selecții și un gol pentru echipa națională a României a fost lansat în fotbalul mare de Poli Timișoara, a explodat la Dinamo și a fost vândut pentru peste un milion de euro la Club Brugge. Acum, la maturitatea sportivă, Rotariu se luptă pentru a-și relansa cariera, având contract cu Igdir FK până pe 30 iunie 2026.

