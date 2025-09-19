Campioana României are nevoie disperată de puncte, având în vedere că are o singură victorie după primele nouă etape, iar diferența față de liderul Universitatea Craiova este acum de 16 puncte.



Iosif Rotariu, fostul mare internațional, este convins că FCSB va avea o misiune dificilă pe terenul celor de la FC Botoșani, echipă care nu a pierdut pe teren propriu în acest sezon (trei victorii și două rezultate de egalitate).



Iosif Rotariu: ”Va fi foarte greu pentru FCSB”



Spre deosebire de FCSB, FC Botoșani, care sezonul trecut a evitat la limită retrogradarea, a început foarte bine această stagiune sub comanda lui Leo Grozavu. Moldovenii au strâns 16 puncte în nouă meciuri și sunt pe locul patru în clasament.



„Eu cred că va fi un meci foarte echilibrat. Botoșaniul chiar e într-o formă sportivă foarte bună, au un joc foarte bun, au un antrenor care impune o anumită seriozitate în ceea ce privește tactica de joc, o echipă destul de agresivă și va fi foarte greu pentru FCSB”, a spus Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.



Sezonul trecut, cele două formații s-au înfruntat de două ori și și-au împărțit victoriile. În turul campionatului, FC Botoșani s-a impus pe teren propriu cu 1-0, în timp ce pe Arena Națională, FCSB a avut câștig de cauză, scor 2-1.



Cum arată echipele de start pentru FC Botoșani - FCSB:

