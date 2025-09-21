Ștefan Baiaram (22 de ani) este titular incontestabil la Universitatea Craiova, care are un start bun de sezon, în ciuda faptului că a pierdut meciul din etapa precedentă, cu Oțelul Galați, scor 1-0.

Decarul din Bănie are cifre impresionante. A marcat de șase ori pentru echipa sa în campionat și cupele europene, iar evoluțiile sale din ce în ce mai solide au fost remarcate de mai multe voci importante din fotbalul românesc.

Iosif Rotariu: ”Mi-a plăcut foarte mult Ștefan Baiaram”

Iosif Rotariu consideră că Baiaram este ”cel mai în formă jucător din campionatul intern”. La ultima acțiune a echipei naționale, acesta a fost convocat de Mircea Lucescu, dar nu a prins minute în partidele cu Cipru și Canada.

„Individual, mi-a plăcut foarte mult Ștefan Baiaram. Am știut de foarte mult timp, de când l-am văzut și are niște calități. Acum, trebuie să joace în continuare la fel, să ajungă să joace și la echipa națională. Deocamdată, cred că e cel mai în formă jucător din campionatul intern”, a spus Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

2 milioane de euro este cota jucătorului Universității Craiova, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Universitatea Craiova a pierdut meciul cu Oțelul din ultima etapă, dar rămâne lider în Superligă, cu 23 de puncte. În următoarea etapă, oltenii se vor duela cu Dinamo pe ”Ion Oblemenco”.

