Internaționalul român a spart gheața după șapte luni de secetă și a reușit o "dublă" pentru Al-Gharafa, însă echipa sa a suferit o înfrângere catastrofală, 2-5, pe terenul celor de la Muaither SC, în etapa a doua din Cupa QSL.



Coman a înscris, apărarea a clacat



Trimis pe teren ca titular de antrenorul Pedro Martins, Coman a avut nevoie de doar 26 de minute pentru a-și trece numele pe lista marcatorilor. După ce gazdele au deschis scorul în minutul 16, extrema română a restabilit egalitatea dintr-o lovitură de la 11 metri, punând capăt unei perioade de ineficiență care dura din 9 februarie, de pe vremea când evolua pentru Cagliari.



Bucuria a fost însă de scurtă durată. Apărarea lui Al-Gharafa a cedat din nou, iar la pauză scorul era deja 3-1 pentru Muaither.



În partea a doua, Coman a ieșit din nou la rampă și a redus din diferență în minutul 54, readucând speranța în tabăra oaspeților. A fost doar un foc de paie, deoarece defensiva echipei sale a fost din nou de coșmar. Gazdele au mai punctat de două ori în minutele 57 și 67, stabilind scorul final. Imediat după golul de 4-2, Coman a fost înlocuit.



În urma acestui eșec, Al-Gharafa ocupă locul 15 în grupa sa din Cupa QSL, cu un singur punct acumulat. Pentru echipa internaționalului român, cotat la 5 milioane de euro de Transfermarkt, urmează duelul din deplasare cu Al-Rayyan.

