Echipa saudită Al-Hilal a debutat cu dreptul în noua ediţie a Ligii Campionilor Asiei, învingând marţi pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia qatariană Al-Duhail FC, graţie golurilor marcate de noii săi recruţi Darwin Nunez şi Theo Hernandez, informează Reuters.
Al-Duhail a deschis scorul în minutul 37, prin Adil Boulbina, însă gazdele au egalat în repriza secundă (57), prin uruguayanul Darwin Nunez, fostul jucător al lui FC Liverpool, introdus în joc imediat după pauză, înainte ca francezul Theo Hernandez, transferat de Al-Hilal în această vară de la AC Milan, să marcheze golul victoriei saudiţilor, în minutul 69.
Florinel Coman, titular la Al-Gharafa
Luni, deţinătoarea trofeului, echipa saudită Al-Ahli, s-a impus in extremis pe teren propriu, cu scorul de 4-2, în faţa uzbecilor de la FC Nasaf, graţie golurilor marcate în timpul adiţional de Mahrez (90+4) şi Sulaiman (90+15).
Florinel Coman a fost titular în meciul pe care echipa sa, Al-Gharafa din Qatar, l-a pierdut la limită pe terenul formaţiei Sharjah din Emiratele Arabe Unite, scor 3-4, românul fiind înlocuit în repriza secundă.
Rezultate înregistrate luni şi marţi în Liga Campionilor Asiei (AFC Champions League Elite)
Sharjah (Emiratele Arabe Unite) - Al-Gharafa (Qatar) 4-3
Al-Wahda (Emiratele Arabe Unite - Al-Ittihad (Arabia Saudită) 2-1
Al-Ahli (Arabia Saudită) - FC Nasaf (Uzbekistan) 4-2
Al-Shorta (Irak) - Al-Sadd (Qatar) 1-1
Shabab Al-Ahli (Emiratele Arabe Unite) - Tractor FC (Iran) 1-1
Al-Hilal (Arabia Saudită) - Al-Duhail (Qatar) 2-1
Agerpres