Echipa saudită Al-Hilal a debutat cu dreptul în noua ediţie a Ligii Campionilor Asiei, învingând marţi pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia qatariană Al-Duhail FC, graţie golurilor marcate de noii săi recruţi Darwin Nunez şi Theo Hernandez, informează Reuters.

Al-Duhail a deschis scorul în minutul 37, prin Adil Boulbina, însă gazdele au egalat în repriza secundă (57), prin uruguayanul Darwin Nunez, fostul jucător al lui FC Liverpool, introdus în joc imediat după pauză, înainte ca francezul Theo Hernandez, transferat de Al-Hilal în această vară de la AC Milan, să marcheze golul victoriei saudiţilor, în minutul 69.

