Maria Coman, sportivă legitimată la Dinamo, a reușit în aceste zile să câștige trei medalii de aur la Campionatul European de karate care s-a desfășurat la Timișoara.

Performanța dinamovistei a fost promovată de clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare pe pagina oficială de Facebook:

”KARATE. Maria Coman – triplă medaliată cu aur la Campionatul European de karate Goju-Ryu desfășurat la Timișoara

Sportivii de la Dinamo, antrenați de Traian Iancu, au obținut rezultate remarcabile la competiția de la Timișoara.

Performera secției a fost 🏆Maria Coman, triplă medaliată cu aur: open, categoria +68kg și la echipe.

Celelalte rezultate ale dinamoviștilor la Europeanul de karate



Seniori

🥇Mario Petre - locul 1 cat. -60kg

David Iancu David și Cezar Dumitrescu - locul 1 echipe

🥉Alexandra Stoian – locul 3 cat. -55kg

🥉Alexandru Sandu – locul 3 kata echipe

U21 (Tineret)

🥇Vanessa Todoroiu – locul 1 cat. -68kg

🥈David Vasile - locul 2 cat. +84kg

Juniori

🥇Ionuț Bărciu – locul 1 cat. +76 Kg

🥈Irina Nuțu – locul 2 cat. -53kg

🥈Oana Elena Vlad – locul 2 cat. -48kg

Cadeți

🥈Bianca Popescu – locul 2 cat. +54kg

Mini-cadeți

🥇Nicolas Puiu - locul 1 +55kg

🥉Lorena Porof - locul 3 cat. +48kg

🥉Patrick Preduș – locul 3 cat. -50kg”

La 14 ani, Maria Coman avea 10 pe linie la școală



În 2019, Maria Coman a fost protagonista unui reportaj PRO TV. Maria avea atunci 14 ani, era în Top 10 mondial la karate și avea nota 10 pe linie la școală.

"Gimnastica aerobică mă ajută la mobilitate, să dau mai bine cu picioarele în cap! Cât de curând, sper eu, vreau să ajung pe primul loc în lume! Cel mai mare vis al meu este să ajung la Olimpiadă!", declara atunci Maria.

"E ambițioasă, luptătoare și cu mult bun simț. Sunt niște criterii foarte grele ca să ajungi în acest top", o lăuda antrenorul Dragoș Vărzaru.

