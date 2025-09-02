VIDEO Ce atacant a pierdut România! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League

Fotbalistul lui Union Saint-Gilloise a fost convocat în această lună la naționala Austriei pentru meciurile cu Cipru și Bosnia din preliminariile Campionatului Mondial.

Raul Florucz
Raul Florucz (24 de ani), atacantul român care în cele din urmă a optat pentru naționala Austriei, pentru care a și debutat oficial în acest an, are un început de sezon fantastic la campioana Belgiei, Union Saint-Gilloise, la care s-a transferat în vară de la Olimpija Ljubljana.

Fotbalistul, care poate juca atât ca extremă, cât și ca vârf împins, este lider în topul golgheterilor din Jupiler Pro League, cu 4 goluri în primele 6 etape, alături de alți doi jucători, Zakaria El Ouahdi (Genk) și Thorgan Hazard (Anderlecht).

Raul Florucz, gol și călcâi decisiv în derby-ul câștigat cu Anderlecht

Florucz, transferat la USG pe 5 milioane de euro, a înscris și duminică, în ultima rundă, în derby-ul câștigat cu 2-0 în fața lui Anderlecht, meci în care a deschis scorul din penalty în minutul 4.

”În al doilea minut, Niang a primit mingea după un călcâi al lui Florucz, a intrat în careu și a fost faultat de Degreef: penalty pentru Union. Florucz a transformat cu calm: 1-0”, a notat site-ul oficial al lui Royal Union Saint-Gilloise.

Union Saint-Gilloise este lider invincibil în campionat, alături de Sint-Truiden (ambele au câte 14 puncte), și se pregătește de debutul în grupa unică din Champions League, meciul cu PSV Eindhoven din 16 septembrie.

Până atunci, Raul Florucz va bifa la naționala Austriei meciurile din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, din grupa României: acasă cu Cipru (6 septembrie) și în deplasare cu Bosnia și Herțegovina (9 septembrie).

