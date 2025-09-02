Raul Florucz (24 de ani), atacantul român care în cele din urmă a optat pentru naționala Austriei, pentru care a și debutat oficial în acest an, are un început de sezon fantastic la campioana Belgiei, Union Saint-Gilloise, la care s-a transferat în vară de la Olimpija Ljubljana.

Fotbalistul, care poate juca atât ca extremă, cât și ca vârf împins, este lider în topul golgheterilor din Jupiler Pro League, cu 4 goluri în primele 6 etape, alături de alți doi jucători, Zakaria El Ouahdi (Genk) și Thorgan Hazard (Anderlecht).

Raul Florucz, gol și călcâi decisiv în derby-ul câștigat cu Anderlecht



Florucz, transferat la USG pe 5 milioane de euro, a înscris și duminică, în ultima rundă, în derby-ul câștigat cu 2-0 în fața lui Anderlecht, meci în care a deschis scorul din penalty în minutul 4.

”În al doilea minut, Niang a primit mingea după un călcâi al lui Florucz, a intrat în careu și a fost faultat de Degreef: penalty pentru Union. Florucz a transformat cu calm: 1-0”, a notat site-ul oficial al lui Royal Union Saint-Gilloise.

