Florin Andone, performanta impresionanta! Atacantul este nominalizat la golul anului! Ce reusita ii poate aduce trofeul!

Florin Andone a avut parte de un start mai slab in Anglia, insa romanul s-a acomodat cu stilul din Premier League. Andone s-a transferat in vara la Brighton, dar a inceput sa joace in prima liga engleza abia la finalul anului. Chiar daca a evoluat mai putin, una din reusitele sale a fost nominalizata de catre club la golul anului.

Brighton a deschis un sondaj pe contul de Twitter, iar golul lui Andone din meciul cu Crystal Palace conduce detasat clasamentul, cu 59% din voturi. Romanul are sanse mari sa obtina premiul, pentru ca jucatorul clasat pe pozitia secunda, Izquierdo cu golul din meciul cu West Ham, se situeaza abia la 17% din voturi.

Florin Andone a marcat de doua ori in 11 meciuri din Premier League pentru Brighton si o singura data in Cupa Angliei.

