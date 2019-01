"3 ani n-am mai vrut sa joc fotbal. Eram distrus!" Dezvaluirile incredibile ale lui Florin Andone inaintea CUTREMURULUI cu Liverpool

Florin Andone e una dintre surprizele sezonului in Premier League.

Transferat in vara de la Deportivo in schimbul a 6 milioane de euro, Andone a debutat pentru Brighton abia in noiembrie. Atacantul roman a fost chinuit de accidentari, dar a avut parte de sustinerea antrenorului Hughton, care l-a asigurat ca va juca doar in momentul in care se va simti 100% pregatit sa o faca.

In ultima luna, Andone a marcat de 3 ori pentru Brighton (o data in Cupa si de doua ori in Premier League). Presa din Anglia il vede printre jucatorii la care fanii trebuie sa fie atenti maine, in supermeciul cu liderul Liverpool.

Telegraph publica un interviu cu Andone, in care romanul isi spune povestea incredibila.

Plecat din Romania dupa moartea tragica a tatalui sau intr-un accident de masina, Andone a ajuns in Spania. A refuzat sa joace fotbal timp de 3 ani!

"Nu am vrut sa joc pentru ca eram deprimat. Ma deprimau fotbalul, viata, totul. Schimbarea a fost foarte mare: tara, scoala, limba. Apoi, am inceput sa joc cu fratele meu si progresul a fost rapid", spune Andone.

Desi a fost dorit de mai multe echipe, varful a stiut intotdeauna ca va ajunge la Brighton.

"Am fost foarte aproape sa vin inca din 2017. Am acceptat oferta, contractul era OK, testele medicale la fel, totul era pregatit. Dar, in ultima zi, Deportivo a zis ca nu mai plec. Nu am inteles cum se poate intampla asta. Brighton a fost mereu prima mea optiune. Aveam oferte de la alte echipe, chiar si din Anglia de la 3 sau 4 cluburi, dar am vrut la Brighton pentru ca ei m-au cautat si cu un an in urma, si in ianuarie", a explicat Andone.

Schimbarea de aer dupa transferul in Anglia a fost un nou soc pentru fotbalistul roman.

"Toti fundasii sunt foarte mari, foarte puternici, si foarte des sunt cate 5. Pentru atacanti e mai greu sa joace aici pentru ca fundasii sunt mai rapizi, mai puternici. Uneori, in fata echipelor mai mici, jucam fotbal fizic, iar eu nu sunt foarte inalt. E foarte greu. Dar e fotbal! E nevoie sa profiti de fiecare sansa. Trebuie sa fii mai rapid sau mai inteligent. In Spania, nu conteaza despre ce echipa vorbim, toti incearca sa joace fotbal, sa aiba posesia. Aici, uneori, asta nu e important. Cand joci fotbal direct, cel mai important lucru e sa alergi, sa lupti, sa nu renunti. In final, poate reusesti sa castigi. Imi place fotbalul asta. Daca nu am contact, daca nu ma lupt, nu pot sa joc. Asta e Florin Andone. Lupta, alearga, nu renunta", a spus romanul.

Andone e gata pentru intalnirea cu Van Dijk, unul dintre cel mai bine cotati fundasi din lume in acest moment: "Am jucat contra lui la nationala. E foarte bun, foarte puternic, foarte rapid de asemenea. E printre ce mai buni din lume!"