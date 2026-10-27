Antrenorii români se bucură de o imagine excelentă, în zona Golfului Persic. Pentru că munca lor de bună calitate, de-a lungul anilor, le-a oferit respectul microbiștilor din zonă.

Dacă regretatul Ilie Balaci a fost un deschizător de drum, la acest capitol, ulterior, ce au reușit Anghel Iordănescu, Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu, ca să dăm doar câteva nume, a întărit convingerea iubitorilor fotbalului din zonă că românii își merită banii din plin. Iar respectul de care se bucură antrenorii noștri, în Orientul Mijlociu, s-a văzut acum, și după felul în care saudiții l-au primit pe Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu, aplaudat de un stadion întreg

Aflat la Al-Sadd Doha (Qatar), Răzvan s-a întors în Arabia Saudită, unde a pregătit Al-Hilal Riad, în perioada 2019-2021. Cât timp a activat la cel mai iubit club saudit, Lucescu și-a câștigat locul în istoria acestei formații. Pentru că a cucerit trei trofee, printre care cel al Ligii Campionilor. Datorită rezultatelor sale, Lucescu jr se bucură și acum de respectul fanilor din Arabia Saudită. Ceea ce s-a văzut, luni seara.

Orașul Khobar a găzduit partida Al-Qadsiah – Al-Sadd (1-1) din etapa a 3-a a Ligii Campionilor. Meciul a fost transmis, în direct, de VOYO și a demonstrat, încă o dată, cât de iubit e Răzvan în Regat, deși a plecat din Arabia Saudită de cinci ani.

Înaintea partidei, tehnicianul român a fost aplaudat de un stadion întreg. Iar când jucătorii celor două formații efectuau mișcările de încălzire, numele lui Răzvan Lucescu a fos strigat de mai multe ori de fanii lui Al-Qadsiah. Impresionat de aceste reacții la adresa sa, tehnicianul român s-a ridicat, la un moment dat, s-a dus în spatele băncii de rezerve și s-a fotografiat cu un copil, spre bucuria acestuia.

Imaginile de aici s-au viralizat în lumea arabă, crescând și mai mult popularitatea lui Răzvan Lucescu în zona Golfului Persic.