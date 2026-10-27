VIDEO Filmare virală cu Răzvan Lucescu: ce i s-a întâmplat în Arabia Saudită, impresionant

Filmare virală cu Răzvan Lucescu: ce i s-a întâmplat în Arabia Saudită, impresionant Stranieri
Amir Kiarash
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Revenit în Regat, unde a antrenat Al-Hilal Riad, în perioada 2019-2021, tehnicianul de 57 de ani a avut parte de o primire spectaculoasă.

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Razvan LucescuArabia SauditaAl Hilal Riadal jazira
Din articol

Antrenorii români se bucură de o imagine excelentă, în zona Golfului Persic. Pentru că munca lor de bună calitate, de-a lungul anilor, le-a oferit respectul microbiștilor din zonă.

Dacă regretatul Ilie Balaci a fost un deschizător de drum, la acest capitol, ulterior, ce au reușit Anghel Iordănescu, Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu, ca să dăm doar câteva nume, a întărit convingerea iubitorilor fotbalului din zonă că românii își merită banii din plin. Iar respectul de care se bucură antrenorii noștri, în Orientul Mijlociu, s-a văzut acum, și după felul în care saudiții l-au primit pe Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu, aplaudat de un stadion întreg

Aflat la Al-Sadd Doha (Qatar), Răzvan s-a întors în Arabia Saudită, unde a pregătit Al-Hilal Riad, în perioada 2019-2021. Cât timp a activat la cel mai iubit club saudit, Lucescu și-a câștigat locul în istoria acestei formații. Pentru că a cucerit trei trofee, printre care cel al Ligii Campionilor. Datorită rezultatelor sale, Lucescu jr se bucură și acum de respectul fanilor din Arabia Saudită. Ceea ce s-a văzut, luni seara.

Orașul Khobar a găzduit partida Al-Qadsiah – Al-Sadd (1-1) din etapa a 3-a a Ligii Campionilor. Meciul a fost transmis, în direct, de VOYO și a demonstrat, încă o dată, cât de iubit e Răzvan în Regat, deși a plecat din Arabia Saudită de cinci ani.

Înaintea partidei, tehnicianul român a fost aplaudat de un stadion întreg. Iar când jucătorii celor două formații efectuau mișcările de încălzire, numele lui Răzvan Lucescu a fos strigat de mai multe ori de fanii lui Al-Qadsiah. Impresionat de aceste reacții la adresa sa, tehnicianul român s-a ridicat, la un moment dat, s-a dus în spatele băncii de rezerve și s-a fotografiat cu un copil, spre bucuria acestuia.

Imaginile de aici s-au viralizat în lumea arabă, crescând și mai mult popularitatea lui Răzvan Lucescu în zona Golfului Persic.

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Răzvan Lucescu a rămas cu un gust amar: „Trebuia să câștigăm“

Dincolo de manifestările de simpatie la adresa sa, meciul Al-Qadsiah – Al-Sadd (1-1) i-a lăsat un gust amar lui Lucescu jr. Pentru că echipa sa a condus cu 1-0, după golul fabulos al lui Akram Afif din minutul 74, însă a fost egalată pe final, când Quinones (84) a profitat de încă o eroare în apărarea extrem de slabă a celor de la Al-Sadd.

„Rămâne frustrarea după acest rezultat de 1-1. Ar fi trebuit să câștigăm. Am jucat foarte bine, dar am ratat multe ocazii clare. Așadar, sunt mulțumit de prestația echipei, dar dezamăgit de rezultat“, a afirmat tehnicianul român.

După primele trei etape din Champions League Elite, zona de vest, Al-Sadd are un singur punct, cel câștigat în partida cu Al-Qadsiah din deplasare. Echipa lui Răzvan Lucescu a fost învinsă, în primele două etape: 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran) și 0-2 cu Al-Hilal Riad (Arabia Saudită).

Ca să atingă fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor, Al-Sadd are nevoie de o clasare în primele opt, în grupa de 16, după cele opt meciuri din această fază. În acest moment, Al-Sadd e la două puncte distanță de acest loc 8, ultimul care duce în optimi. 

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