Concurenții MasterChef au astăzi o misiune specială pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu!

Concurenții MasterChef au astăzi o misiune specială pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu! Stiri
Alexandru Hațieganu
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„Gătești pentru oamenii care au grijă de tine, iar tu, o dată în viață, ai grijă de ei”

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Masterchef

În această seară, de la 20:30, la PRO TV, MasterChef le pregătește concurenților o provocare cu totul specială! Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, alături de Gina Pistol și concurenți, ies din bucătăria competiției și ajung pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, unde vor găti pentru militarii din baza NATO. În această seară, concurenții vor lupta pe frontul gustului perfect.

O experiență inedită, care îi va scoate pe pasionații de gătit din zona lor de confort și le va oferi ocazia să demonstreze că își pot păstra creativitatea, concentrarea și spiritul de echipă chiar și într-un context cu totul diferit de cel cu care s-au obișnuit.

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În bucătăria celui mai iubit show culinar din lume, gustul victoriei este întotdeauna unic, doar că la MasterChef nu e suficient să obții o singură victorie. Un adevărat MasterChef trebuie să știe să lupte zi de zi pentru a ajunge la trofeul mult râvnit.

„Bine ați venit pe Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu din Constanța, un loc care impune respect, cooperare și excelență. Un spațiu care nu permite greșeli, atenție! Astăzi veți avea onoarea de a găti pentru militarii aliați din trupele NATO dislocate în România. Militari americani, francezi și români. Oameni care sunt aici pentru siguranța noastră”, le va spune Gina Pistol celor rămași în competiție.

„Am toate emoțiile, toată competiția e ceva unic. Dar proba de astăzi a însemnat enorm pentru mine. Tu gătești pentru oamenii care au, de fapt, grijă de tine și tu, o dată în viață, ai grijă de ei. E ceva unic!”, a spus Roxana Iepan, vizibil emoționată de ceea ce se întâmplă.

Departe de bancurile de lucru din bucătăria MasterChef, concurenții vor avea parte de o experiență care le va testa atât abilitățile culinare, cât și capacitatea de a se adapta unui mediu nou și de a lucra împreună pentru a duce la bun sfârșit o misiune specială. Cum se vor descurca în fața acestei provocări și ce preparate vor pregăti pentru militarii din baza NATO, telespectatorii vor descoperi în ediția din această seară.

Nu ratați o nouă ediție MasterChef, în fiecare marți și miercuri, de la 20:30, la PRO TV! Emisiunea este disponibilă în avans pe VOYO.

MasterChef România - Prinde gustul competiției!

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