FOTO Bătaie de joc: Răzvan Lucescu, pus într-o postură ridicolă. Reacția românului, de „no comment“

Bătaie de joc: Răzvan Lucescu, pus într-o postură ridicolă. Reacția românului, de „no comment“ Fotbal extern
SPORT.RO
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Într-un moment în care echipa sa e ciuca bătăilor, iar tehnicianul de 57 de ani riscă demiterea, organizatorii Qatar Stars League au avut o idee proastă.

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Răzvan Lucescu „fierbe“ în Qatar. Pentru că mandatul său la Al-Sadd Doha, cea mai titrată formație de pe plan local, a început excelent, cu cinci victorii succesive, dar s-a transformat acum într-un coșmar, cu înfrângeri pe bandă.

Duminică, Lucescu jr și-a trecut în cont al patrulea eșec la rând: 2-3 cu Al-Duhail acasă, în meciul pe care localnicii îl consideră „El Clasico“ din Qatar. Explicația e simplă: Al-Sadd și Al-Duhail au câștigat titlul, în ultimii zece ani. În această perioadă, Al-Sadd a fost campioană de șase ori, iar Al-Duhail de patru ori. Și în actuala campanie, cele două rivale sunt angrenate în lupta pentru supremație. Cu precizarea că echipa lui Răzvan Lucescu e în cădere liberă, după un start în forță.

Ca nuca în perete: i-au dat premiul „The Best“, când Lucescu înșira înfrângerile!

Meciul Al-Sadd – Al-Duhail (2-3), pe lângă faptul că a adâncit criza pentru echipa lui Lucescu jr, l-a și pus pe acesta într-o postură tare neplăcută. Iar asta exclusiv din vina organizatorilor Qatar Stars League!

În urma cu aproape două săptămâni, a fost anunțat că Răzvan Lucescu e „Antrenorul lunii“, în Qatar. Atât în august, cât și în septembrie. O alegere firească, în condițiile în care, între 22 august și 10 septembrie, Al-Sadd a bătut tot: cinci victorii, în cinci meciuri pe plan intern. Apoi, de la jumătatea lunii septembrie, a venit prăbșirea care nu dă semne că s-ar opri.

Problema e că, deși a fost „Antrenorul lunii“, în august și în septembrie, Răzvan Lucescu și-a primit trofeul abia acum, în a treia săptămână din luna octombrie! Iar asta într-un moment în care echipa sa a devenit ciuca bătăilor: patru înfrângeri în ultimele patru partide și un golaveraj de coșmar: 4-11!

În acest context, faptul că organizatorii Qatar Stars League l-au chemat pe Răzvan pe teren, cu ocazia meciului Al-Sadd- Al-Duhail, ca să-l premieze, l-a pus pe tehnicianul român într-o postură ridicolă. Vizibil deranjat, românul s-a conformat, și-a ridicat premiul și a făcut poza, la cererea fotoreporterilor, însă expresia sa, de dezgust total, a fost elocventă pentru penibilul situației.

Răzvan Lucescu, premiat, riscă demiterea!

Potrivit presei din Qatar, Răzvan Lucescu, care tocmai a fost premiat, riscă demiterea, în cazul în care șirul înfrângerilor nu se va opri, la Al-Sadd. Până la pauza din noiembrie, prilejuită de meciurile echipelor naționale, Al-Sadd mai are de disputat patru partide: două în campionat și două în Champions League Elite. În prima ligă din Qatar, echipa a căzut pe 2, la două puncte de liderul Al-Rayyan. În Liga Campionilor, Al-Sadd e pe ultimul loc, 16 din 16, cu zero puncte și golaveraj negativ: 0-5.

VIDEO Răzvan Lucescu a pierdut și derby-ul: 2-3 cu Al-Duhail

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