Ce răsturnare teribilă de situație pentru Răzvan Lucescu, la revenirea în Qatar, la 12 ani de la primul său mandat aici. Pentru că, aventura sa la Al-Sadd Doha, care a început atât de promițător, s-a transformat într-un coșmar fotbalistic!

După cinci victorii succesive pe plan intern, în primele sale cinci meciuri, românul a primit o lovitură cruntă, la mijlocul lunii septembrie, la debutul echipei în Champions League Elite. Adică, competiția pentru câștigarea căreia a fost adus Răzvan pe banca lui Al-Sadd, în vară, în locul lui Roberto Mancini. Un eșec la scor de neprezentare, 0-3 cu Esteghlal Teheran (Iran), a aruncat Al-Sadd în brațele crizei. Una care se tot lungește!

Răzvan Lucescu a pierdut și derby-ul: 2-3 cu Al-Duhail

De la înfrângerea cu Esteghlal, Al-Sadd și-a pierdut busola. Dovadă și faptul că, aseară, în derby-ul din Qatar Stars League, cu Al-Duhail, echipa lui Răzvan Lucescu a ajuns la a patra înfrângere la rând! Formația din Doha n-a mai avut o asemenea serie groaznică de un an. În octombrie 2025, cu Roberto Mancini pe bancă, Al-Sadd a înșirat cinci înfrângeri. Atunci însă, s-a redresat, ulterior, și a cucerit, totuși, titlul, la finalul sezonului.

Revenind la derby-ul de aseară, Al-Sadd – Al-Duhail, supranumit „El Clasico al Qatarului“, meciul a fost un coșmar pentru Lucescu jr! Pentru că a arătat că echipa sa e într-o derivă totală. De altfel, după doar 28 de minute, rivala Al-Duhail avea 2-0! Și, totuși, la pauză, scorul a fost egal, 2-2, după reușitele semnate de Giovani (32) și Abdurisag (45+4) pentru Al-Sadd.

Din păcate pentru Răzvan, la reluare, echipa sa a fost dominată copios. Al-Duhail a atacat în valuri, a avut un gol anulat de VAR pentru un henț, dar a dat lovitura de grație, în minutul 90+4, când Jamshid a înscris pentru 3-2. Cu acest rezultat s-a și încheiat derby-ul din Qatar, care a adâncit criza pentru Al-Sadd.

Presa din Qatar: „Al-Sadd <<sângerează>>. Fanii sunt furioși“

După încă un meci pierdut, al patrulea la rând, Al-Sadd a rămas, totuși, pe locul 2 după șase etape, având 12 puncte. Podiumul e completat de liderul Al-Rayyan (14 puncte) și de Al-Arabi, echipa lui Contra, aflată pe 3, tot cu 12 puncte.

Dincolo de configurația clasamentului însă, marea problemă a lui Răzvan Lucescu e că a ajuns deja cu spatele la zid. Pentru că jocul echipei nu dă semne de îmbunătățire. Pe fondul acestei situații, presa din Qatar a anunțat că tehnicianul român riscă demiterea, dacă situația nu se va schimba radical, în viitorul apropiat.

„Al-Sadd <<sângerează>>, iar fanii sunt furioși. La finalul meciului cu Al-Duhai, suporterii și-au manifestat revolta vizavi de situația actuală. Și le-au cerut oamenilor din conducere să treacă la măsuri dure pentru depășirea crizei. Dacă rezultatele nu se vor îmbunătăți imediat, primul care riscă să-și piardă postul e chiar Răzvan, un antrenor care a fost dus în pragul disperării în meciul cu Al-Duhail“, a notat presa din Qatar.