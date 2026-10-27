MM Stoica, anunț despre viitorul lui Radunovic la FCSB! Contractul muntenegreanului expiră în iarnă

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Risto Radunovic este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători străini din fotbalul românesc al ultimului deceniu. Muntenegreanul se află la FCSB din iarna lui 2021, însă a intrat în ultimele 6 luni de contract, înțelegerea sa cu gruparea roș-albastră fiind scadentă în luna ianuarie. MM Stoica, anunț despre viitorul lui Radunovic la FCSB Fundașul evoluează în SuperLiga din 2017, când semna cu Astra Giurgiu. Evoluțiile sale bune l-au împins către un transfer la FCSB, Gigi Becali plătind 400.000 de euro pentru serviciile muntenegreanului. Înțelegerea lui Radunovic cu FCSB va ajunge la final în iarna lui 2027. În cazul în care clubul patronat de Gigi Becali nu îi va oferi o ofertă de prelungire, fundașul va rămâne liber și poate semna cu orice altă formație.

„Avem încă timp, am contract până la iarnă și vom vedea atunci. Eu vreau să mă bat la campionate și să simt că pot încă să fac față. Nu am vorbit cu nimeni, vom vedea, e timp. Eu nu am vorbit cu nimeni. Îi mulțumesc (n.r. - lui Dani Coman), dar n-am vorbit cu nimeni”, Risto Radunovic, după FCSB - Rapid 4-1

Acest subiect a fost abordat despre Mihai Stoica, care a declarat că își dorește ca Radunovic să continue la FCSB. Totuși, oficialul roș-albaștrilor a transmis că decizia finală va fi luată de Gigi Becali, însă și muntenegreanul trebuie să accepte eventuala ofertă de prelungire. „Dacă nu i se va propune prelungirea, nu trebuie să-i dăm drumul, ci pleacă el. Gigi hotărăște asta, nu eu. Eu m-aș bucura ca Gigi să-i ofere prelungirea, și el să accepte. Eu am fost disperat acum doi ani și ceva, vreme de 8 luni l-am pisat pe Gigi ca Radunovic să prelungească. Până la urmă a prelungit și a fost o chestie extrem de inspirată, pentru că el ne-a ajutat să câștigăm două campionate, două supercupe, să avem parcursul ăla formidabil în cupele europene”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Radunovic, unul din liderii de la FCSB Risto Radunovic a semnat cu FCSB la începutul lui 2021, mutare în schimbul căreia Gigi Becali a achitat 400.000 de euro clubului Astra Giurgiu. Internaționalul muntenegrean a devenit rapid titular în mandatul lui Toni Petrea și a rămas o piesă de bază în angrenajul echipei. În ultimele trei sezoane, fundașul stânga a contribuit decisiv la adjudecarea a două titluri de campion și a două Supercupe ale României. Cu 240 de prezențe, 9 goluri și 31 pase decisive strânse în cei 5 ani și jumătate de când îmbracă tricoul roș-albastru, Radunovic mai are contract până în vara anului 2027. 400.000 de euro este cota lui Risto Radunovic

241 de meciuri, 9 goluri și 31 pase decisive a adunat fundașul pentru FCSB

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