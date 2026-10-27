Serialul care a ținut telespectatorii cu sufletul la gură în urmă cu 20 de ani se pregătește pentru un nou capitol: Băieți Buni: Pe Viață, în curând, la PRO TV și pe VOYO. La două decenii de când polițiștii Boboc și Bălan cucereau publicul cu misiunile lor pline de adrenalină, umor și situații neașteptate, povestea băieților buni revine pe micile ecrane. Însă, în tot acest timp, multe lucruri s-au schimbat. Lumea din jurul lor nu mai este aceeași, provocările cu care se vor confrunta vor fi tot mai complexe, iar alături de personajele deja îndrăgite își vor face apariția și figuri noi.

Personaje noi se alătură universului Băieți Buni: Pe Viață

Călin Boboc (Dragoș Bucur) și Edi Bălan (Cabral Ibacka) revin în acțiune, iar alături de ei vor fi și Ana (Oana Cârmaciu) și Denis (Niko Becker), doi tineri polițiști din noua generație, care aduc în echipă perspective noi și propriul mod de a face față provocărilor.

Oana Cârmaciu nu este deloc străină de micile ecrane. De-a lungul timpului, actrița a dat viață unor personaje diverse, atât în producții de televiziune, precum Atletico Textila și Scara B, cât și în filme și spectacole de teatru. Despre rolul ei din Băieți Buni: Pe Viață, actrița povestește: „Ana e o fată ambițioasă, curajoasă, vulcanică. Urmează regulile şi procedura până când scopul devine mai important decât mijloacele şi cam ăla e momentul în care începe să se pună în pericol. M-am întâlnit cu mine în Ana, de multe ori. În felul în care îşi dorește să reușească, să ajute, să rezolve tot. În felul în care e dură... cam 2-3 ore pe zi, maximum, când impune fişa postului. În rest e ironică, sarcastică şi amuzantă. Este stilul tomboy, dar totuși e energia feminină a grupului. E intuitivă şi de multe ori, pentru că se aruncă instinctiv cu capul înainte, devine factor declanşator. Pare să scoată ce-i mai bun din bărbații din jurul ei, chiar dacă n-o face în cel mai delicat mod posibil”.

Fiind un personaj diferit de cele interpretate de ea până acum, Oana Cârmaciu recunoaște: „Pe mine m-a scos din zona de confort în cel mai mișto mod. Am învățat să trag cu pistolul, să pun cătuşe (încă nu mă descurc grozav la asta) şi să arăt stăpână pe situație când pe dinăuntru sunt leşinată de frică. Pe scurt, Ana e un “totul e bine când se termină cu bine” kind of girl, chiar dacă pe drum au fost câteva explozii, posibil 2-3 crime și-o răpire... Cine mai stă să numere?! Eu abia aştept să o văd în acțiune!”.

Niko Becker este un actor originar din Timișoara și s-a remarcat atât pe scena teatrului, cât și pe marele ecran, talentul său fiind recunoscut în 2024 cu Premiul pentru Tânără Speranță în cadrul

Galei Premiilor Gopo. Rolul din Băieți Buni: Pe Viață marchează debutul lui în lumea serialelor de televiziune: „Fiind prima dată când joc într-un serial, când am primit cele 10 scenarii și am văzut cantitatea de material de lucru, recunosc că m-am simțit puțin depășit de situație. Cred că m-am relaxat de abia după prima săptămână, când am început să mă obișnuiesc cu colegii, cu echipa și cu ritmul de lucru”.

Și pentru el, rolul a reprezentat o provocare: „Pregătirea a presupus ca eu să fac lucrurile invers de cum le fac de obicei. Eu ca actor mă consider, și sper că așa și este, dedicat în principal rolului, textului, proiectului și ofer acestora prioritate absolută. Cu Denis, provocarea a constat în a găsi o formă de reprezentare tocmai inversă față de cum funcționez eu. El e un polițist bun, dar nu neapărat și unul ambițios. Pe el nu problemele polițienești îl țin treaz noaptea, ci Ana. Chiar aici, în această naivitate aproape adolescentină, am încercat să găsesc relaxarea și umorul personajului, fără ca acesta să-și piardă umanitatea, fiindcă îndrăgosteala față de Ana trebuia să rămână ceva cu care telespectatorii să poată empatiza”.

Pentru a vedea cum funcționează dinamica dintre Ana și Denis, dar și cum se integrează aceștia în echipa lui Bălan și Boboc, nu ratați noul sezon Băieți Buni: Pe Viață, în curând la PRO TV și pe VOYO.