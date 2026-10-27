Femeia din spatele lui Harry Kane: câștigă o avere pe cont propriu și are sute de mii de urmăritori pe Instagram

Gala Balonului de Aur a avut loc luni, 26 octombrie. Decernarea trofeelor s-a petrecut în premieră în afara Franței, de această dată, o dată cu aniversarea a 70 de ani de la prima distincție, ținându-se la Londra.

Harry Kane, în extaz după ce a primit Balonul de Aur

Festivitatea de la Londra a propus trei nume importante pentru prima poziție: Lamine Yamal, Kylian Mbappe și Harry Kane. Distincția i-a revenit lui Kane, fiind urmat de Mbappe și Yamal.

A doua zi după ce a primit trofeul, Harry Kane și-a găsit cu greu cuvintele. Atacantul a mărturisit că cea mai bună decizie din cariera sa a fost transferul la Bayern, însă le este în continuare recunoscător celor de la Tottenham pentru perioada în care s-a format.

„(n.r. - Cum sună Harry Kane - cel mai bun jucător din lume?) Ca să fiu sincer, sună nebunesc, dar totodată sună destul de bine! A fost o noapte specială, un sentiment special. Totul se simte ca un vis! Au fost emoții de eliberare, fericire și bucurie. Am așteptat foarte mult până am aflat câștigătorul. A fost ca o eliberare când am aflat! A fost un moment pe care l-am așteptat în toată cariera mea.

Transferul la Bayern a fost un pas mare în cariera mea. Desigur, Tottenham a avut un rol important în formarea mea ca jucător. Am făcut acest pas din dorința de a evolua și a meritat cu siguranță! Trofeul este o dovadă a faptului că am luat decizia corectă”, a declarat Harry Kane, potrivit Sky Sports.