Englezul Harry Kane este câştigătorul Balonului de Aur 2026, după ce l-a devansat pe rivalul său francez Kylian Mbappe cu cea mai mică diferenţă din istoria trofeului, conform lui Vincent Garcia, redactor-şef al France Football, citat de ziarul AS.

Balonul de Aur, cea mai strânsă ediție în 2026!

Ediţia din acest an, în care Kane, Mbappe şi spaniolul Lamine Yamal erau marii favoriţi, a fost cea mai strânsă din istorie, conform lui Garcia: „Bătălia dintre Kane şi Mbappe a fost incredibil de strânsă. Diferenţa a fost chiar mai mică decât cea dintre Rodri şi Vinicius în 2024, care a fost de 41 de puncte, iar aceasta era deja o marjă foarte mică. Mbappe a condus mult timp, dar Kane a învins în cele din urmă. A fost incredibil de strâns între Harry Kane şi Kylian Mbappe în lupta pentru primul loc în acest an”.

Yamal și Rodri și-au „împărțit” voturile

Jurnalistul francez afirmă, de asemenea, că Spania nu a câştigat Balonul de Aur deoarece voturile au fost împărţite între candidaţii principali şi pentru că victoria echipei la Cupa Mondială a fost în primul rând un efort colectiv, mai degrabă decât o strălucire individuală: „Cred că, într-adevăr, în echipa spaniolă care a câştigat Cupa Mondială, a existat o împărţire a voturilor între Rodri şi Lamine Yamal. Cred că Rodri i-a luat voturi lui Lamine în acest vot. A existat o oarecare dispersie a voturilor între jucătorii spanioli şi, mai presus de toate, Spania s-a remarcat ca unitate. De aceea a fost dificil să evidenţiezi o performanţă individuală deasupra celorlalte”.

În cele din urmă, Vincent Garcia explică faptul că PSG, în ciuda câştigării Ligii Campionilor, nu era cu adevărat în cursa pentru Balonul de Aur, deoarece niciunul dintre jucătorii lor nu a prezentat o candidatură suficient de puternică.

Explicația pentru PSG

„Spre deosebire de Real Madrid cu Mbappe, alte echipe au avut o campanie slabă în cursa pentru Balonul de Aur, precum PSG. Cred că ar fi trebuit să-l susţină pe Ousmane Dembele. Aceşti jucători sunt campioni europeni, însă Kvaraţhelia a terminat pe locul şase, Ousmane pe locul şapte, iar Fabian Ruiz pe locul zece. Cred că PSG nu a avut o comunicare complet clară, încercând mai întâi să promoveze trei jucători şi apoi doi. Cred că ar fi trebuit să susţină un singur candidat, iar acesta ar fi trebuit să fie Ousmane Dembele”, a concluzionat jurnalistul de la France Football.

Atacantul englez Harry Kane a câştigat trofeul Balonul de Aur, pentru cel mai bun jucător al sezonului, luni seara, într-o gală organizată de revista France Football la Londra.

Golgheterul echipei Bayern Munchen a devenit al cincilea englez care obţine trofeul şi primul după Michael Owen, în 2001. Primul a fost Stanley Matthews (1956), iar apoi au urmat Bobby Charlton (1966) şi Kevin Keegan (1978, 1979).

Agerpres