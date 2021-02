"Dennis Man, jucatorul care lipsea!" Italienii l-au ANALIZAT pe fotbalistul roman: "Investitia-record a erei Krause!" Ce au scris despre el

Transferul lui Dennis Man de la FCSB la Parma a starnit numeroase discutii.

Fostul jucator al FCSB-ului a plecat la Parma, iar ros-albastrii vor primi 13 milioane de euro pentru transferul sau, dupa ce patronul Becali a negociat direct cu miliardarul american care detine clubul italian, Krause.

Italienii de la ParmaLive l-au analizat pe Dennis Man, care a debutat in meciul cu Napoli, pierdut cu 2-0 de echipa de pe penultimul loc din Serie A. Extrema a prins doar 10 minute de joc, in care nu a reusit sa se faca remarcat, insa presa se asteapta sa il vada in actiune in urmatoare etapa, cu Bologna.

"O investitie de viitor care, sa speram, va fi plina de satisfactii. Dennis Man, nascut in 1998, este noul jucator al Parmei de cateva zile. Joaca pe pozitia de extrema dreapta, iar piciorul sau de baza este cel stang, exact ce cere D'Aversa de ceva timp. El a fost unul dintre jucatorii solicitati de mult timp de directorul sportiv Carli si proprietarul Krause, care nu s-a dat la o parte de la un efort financiar pentru a-l aduce.

Se asteapta acum o reconformare importanta a lui: in Roamania, in tricoul FCSB-ului (fosta Steaua Bucuresti), a inscrie 14 goluri in 18 meciuri, avand o foaie de parcurs convenabila pentru atacul anemic al Parmei. Precedentul pozitiv pentru echipa 'gialloblu' este Adrian Mutu, care a facut senzatie in tricoul Parmei in anii 2000.

Ce este curios, mai presus de toate: jucatorul este cea mai scumpa achizitie din epoca Krause de pana acum, costant intre 12-15 milioane de euro, in funtie de bonusuri, a devenit al doilea cel mai scump roman din Serie A. Recordul e detinut de Cristian Chivu, luat de la Roma in 2003. In ceea ce priveste echipa din Romania, aceasta este o cifra record pentru club, dupa precedentele Stanciu (la Anderlecht) si Chiriches (la Tottenham)", au scris italienii.