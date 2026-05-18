România are probleme mari de a forma o națională competitivă, dovadă și faptul că tocmai am bifat al 7-lea Mondial ratat la rând! În schimb, am putea creiona un „11“ cu nume sonore de care s-a ales praful numai în ultimii ani!
Adrian Mazilu (20 de ani), Alexi Pitu (23 de ani) sau Dragoș Nedelcu (29 de ani) sunt doar câteva exemple de jucători ale căror cariere au „murit“ înainte de a se lansa cu adevărat. Iar dacă ar fi să pomenim și de vedetele Superligii noastre, care au eșuat în străinătate, atunci n-am mai avea un „11“ cu jucători ratați, ci vreo două autocare cu staruri decăzute.
Enes Sali, la un meci de retrogradare în Arabia Saudită
Din păcate, în categoria celor care „s-au născut talent și au murit speranță“ trebuie să-l punem și pe Enes Sali (20 de ani). Un jucător care a făcut valuri, pe când era la Farul, dovadă și faptul că a debutat la echipa națională la doar 15 ani, 8 luni și 22 de zile (!) Dar Enes Sali e, astăzi, de domeniul trecutului pentru fotbalul românesc!
În mod șocant, declinul său a început după ce Hagi l-a vândut, la FC Dallas, pentru 2,780,000 de euro (!), în ianuarie 2024. În schimbul acestei sume, americanii s-au ales cu un jucător pe care nu l-au folosit niciodată în Major League Soccer! Iar când s-au convins că aducerea lui Enes Sali a fost o decizie neinspirată, cei de la FC Dallas au luat măsuri. Concret, l-au direcționat pe jucătorul român spre modesta Al-Riyadh din Arabia Saudită.
Mai întâi, Enes Sali a ajuns aici, în ianuarie 2025. Apoi, a revenit în America, unde a bătut pasul pe loc încă o jumătate de an, între iulie – decembrie 2025. Și, după această perioadă pierdută, atât pentru FC Dallas, cât și pentru Enes Sali, acesta a fost trimis, din nou, la Al-Riyadh din ianuarie 2026.
De atunci, fostul star al Farului a adunat 13 meciuri și 1 pasă de gol în Saudi Pro League. Cu acest bilanț extrem de slab, Enes Sali e pe cale să bifeze o contraperformanță: retrogradarea în liga secundă din Arabia Saudită cu Al-Riyadh.
Cu o etapă înainte de terminarea campionatului, echipa e pe locul 16 din 18, la două puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League. Chiar și așa, Enes Sali poate spera la o salvare, în extremis. Pentru că, în ultima rundă, Damac dă de Al-Nassr Riad, echipa lui Cristiano Ronaldo, care are nevoie de victorie pentru a cuceri titlul. În schimb, Al-Riyadh are un meci mult mai ușor cu Al-Okhdood, fosta formație a lui Șumudică, deja retrogradată.