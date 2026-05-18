Adrian Mazilu (20 de ani), Alexi Pitu (23 de ani) sau Dragoș Nedelcu (29 de ani) sunt doar câteva exemple de jucători ale căror cariere au „murit“ înainte de a se lansa cu adevărat. Iar dacă ar fi să pomenim și de vedetele Superligii noastre, care au eșuat în străinătate, atunci n-am mai avea un „11“ cu jucători ratați, ci vreo două autocare cu staruri decăzute.

România are probleme mari de a forma o națională competitivă, dovadă și faptul că tocmai am bifat al 7-lea Mondial ratat la rând! În schimb, am putea creiona un „11“ cu nume sonore de care s-a ales praful numai în ultimii ani!

Enes Sali, la un meci de retrogradare în Arabia Saudită

Din păcate, în categoria celor care „s-au născut talent și au murit speranță“ trebuie să-l punem și pe Enes Sali (20 de ani). Un jucător care a făcut valuri, pe când era la Farul, dovadă și faptul că a debutat la echipa națională la doar 15 ani, 8 luni și 22 de zile (!) Dar Enes Sali e, astăzi, de domeniul trecutului pentru fotbalul românesc!

În mod șocant, declinul său a început după ce Hagi l-a vândut, la FC Dallas, pentru 2,780,000 de euro (!), în ianuarie 2024. În schimbul acestei sume, americanii s-au ales cu un jucător pe care nu l-au folosit niciodată în Major League Soccer! Iar când s-au convins că aducerea lui Enes Sali a fost o decizie neinspirată, cei de la FC Dallas au luat măsuri. Concret, l-au direcționat pe jucătorul român spre modesta Al-Riyadh din Arabia Saudită.

Mai întâi, Enes Sali a ajuns aici, în ianuarie 2025. Apoi, a revenit în America, unde a bătut pasul pe loc încă o jumătate de an, între iulie – decembrie 2025. Și, după această perioadă pierdută, atât pentru FC Dallas, cât și pentru Enes Sali, acesta a fost trimis, din nou, la Al-Riyadh din ianuarie 2026.

De atunci, fostul star al Farului a adunat 13 meciuri și 1 pasă de gol în Saudi Pro League. Cu acest bilanț extrem de slab, Enes Sali e pe cale să bifeze o contraperformanță: retrogradarea în liga secundă din Arabia Saudită cu Al-Riyadh.

Cu o etapă înainte de terminarea campionatului, echipa e pe locul 16 din 18, la două puncte de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League. Chiar și așa, Enes Sali poate spera la o salvare, în extremis. Pentru că, în ultima rundă, Damac dă de Al-Nassr Riad, echipa lui Cristiano Ronaldo, care are nevoie de victorie pentru a cuceri titlul. În schimb, Al-Riyadh are un meci mult mai ușor cu Al-Okhdood, fosta formație a lui Șumudică, deja retrogradată.