Manuel Neuer a considerat la momentul respectiv că e momentul să își încheie carierea în tricoul „Mannschaft-ului”.

Portarul neamț s-a retras din naționala Germaniei în august 2024, la 38 de ani.

Manuel Neuer, la conferința de presă premergătoare meciului dintre Bayern Munchen și PSG / Foto: Imago Images.

La 40 de ani, Manuel Neuer dă o mână de ajutor naționalei Germaniei, care suferă la nivelul portarilor după accidentarea lui Ter Stegen, și a revenit în circuitul naționalei.

Julian Nagelsmann l-a convocat pe goalkeeper-ul lui Bayern Munchen, astfel că Oliver Baumann redevine portarul de rezervă al Germaniei.