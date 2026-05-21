Portarul neamț s-a retras din naționala Germaniei în august 2024, la 38 de ani.
Manuel Neuer a considerat la momentul respectiv că e momentul să își încheie carierea în tricoul „Mannschaft-ului”.
Manuel Neuer a revenit pentru Campionatul Mondial din 2026.
La 40 de ani, Manuel Neuer dă o mână de ajutor naționalei Germaniei, care suferă la nivelul portarilor după accidentarea lui Ter Stegen, și a revenit în circuitul naționalei.
Julian Nagelsmann l-a convocat pe goalkeeper-ul lui Bayern Munchen, astfel că Oliver Baumann redevine portarul de rezervă al Germaniei.
Ultimele meciuri ale lui Neuer la naționala Germaniei au fost la Campionatul European din 2024, când a fost integralist în toate meciurile cu Scoția (5-1), Ungaria (2-0), Elveția (1-1), Danemarca (2-0) și Spania (1-2).
La FC Bayern, în acest sezon, Neuer a bifat 22 de apariții în Bundesliga, 11 în Champions League, una în Supercupa Germaniei și trei în Cupa Germaniei.
