Publicația Atlantico a analizat în detaliu evoluția goalkeeper-ului tricolor, subliniind contrastul imens dintre anul 2024, în care nu a bifat nicio apariție oficială, și anul 2025, pe care l-a încheiat cu 39 de meciuri jucate. Spaniolii s-au arătat impresionați de modul în care Radu s-a impus în La Liga, considerându-l o adevărată „descoperire”, în ciuda problemelor medicale minore care l-au ținut pe tușă în câteva meciuri.



„Ionuț Radu a trăit în 2025 anul visat de mult timp. În ciuda faptului că a început cu ruptura definitivă a relației de 13 ani cu Inter Milano, sau poate tocmai de aceea, portarul român a completat cele mai bune 12 luni din cariera sa, aproape jumătate dintre ele aparținând Celtei și asumându-și rolul de mare transfer al sezonului. O adevărată descoperire care i-a convins pe toți, italieni sau străini, cu randamentul său”, notează sursa citată.



„A căzut în picioare la Vigo”



Analiza continuă cu o comparație între sezoanele de „sărăcie” fotbalistică (2020, 2021 și 2024) și situația actuală, amintind că doar în 2019, la Genoa, românul a avut cifre similare. Sursa citată notează curajul conducerii de la Celta de a oferi un contract lung, până în 2029, unui portar care venea fără ritm de joc, pariu care s-a dovedit a fi câștigător.



„La Vigo, Radu a căzut în picioare încă din prima zi. Singura sa umbră, o eroare gravă într-un amical din presezon contra Vitoriei Guimaraes care a amenințat să-i pună sub semnul întrebării titularizarea. Dar imediat a dat dovadă de soliditate și abilitate pe teren și de bunătate în afara lui, cu parade din acelea despre care se spune că aduc puncte, arătându-se curajos la ieșiri și în jocul cu piciorul. Pariul Celtei pentru un portar fără ritm de competiție până în acest an a fost riscant, cu un contract până în 2029. Anul 2026 se arată fără ca nimeni să aibă vreun reproș. Evoluțiile din 2025 sunt cea mai bună garanție în ceea ce-l privește”, a mai scris publicația spaniolă.



Ibericii au amintit și de revenirea lui Ionuț Radu la echipa națională, considerându-l un pion important pentru barajul de calificare la Mondial din luna martie, când România va întâlni Turcia.

