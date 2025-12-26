Suporterii naționalei au votat în aplicația „Tricolorii” favoritul lor din luna decembrie. Ionuț Radu (28 de ani), cu evoluții de excepție la Celta Vigo, a ieșit câștigător.

Ionuț Radu, tricolorul lunii decembrie



Portarul naționalei a închis poarta în La Liga, reușind 3 meciuri consecutive fără gol primit la Celta Vigo, fiind desemnat inclusiv omul meciului împotriva lui Real Madrid și Athletic Bilbao.

Ionuț Radu a fost primul în preferințele fanilor, cu 62,7% dintre voturi, el fiind urmat de Florin Tănase și Răzvan Marin, informează frf.ro.

„Vă mulţumesc tuturor celor care m-aţi votat ca fiind tricolorul lunii decembrie! Vă urez sărbători fericite, să avem parte de un 2026 exact aşa cum ni-l dorim! Să avem încredere şi să mergem înainte cu foarte mult curaj!”, a transmis Ionuț Radu.