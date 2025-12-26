OFICIAL Ionuț Radu, ales de fani cel mai bun fotbalist român din decembrie! Mesajul portarului + Clasamentul

Ionuț Radu a fost ales tricolorul lunii decembrie de către fanii echipei naționale de fotbal a României. 

Suporterii naționalei au votat în aplicația „Tricolorii” favoritul lor din luna decembrie. Ionuț Radu (28 de ani), cu evoluții de excepție la Celta Vigo, a ieșit câștigător.

Ionuț Radu, tricolorul lunii decembrie

Portarul naționalei a închis poarta în La Liga, reușind 3 meciuri consecutive fără gol primit la Celta Vigo, fiind desemnat inclusiv omul meciului împotriva lui Real Madrid și Athletic Bilbao.

Ionuț Radu a fost primul în preferințele fanilor, cu 62,7% dintre voturi, el fiind urmat de Florin Tănase și Răzvan Marin, informează frf.ro

„Vă mulţumesc tuturor celor care m-aţi votat ca fiind tricolorul lunii decembrie! Vă urez sărbători fericite, să avem parte de un 2026 exact aşa cum ni-l dorim! Să avem încredere şi să mergem înainte cu foarte mult curaj!”, a transmis Ionuț Radu. 

Clasamentul final pentru trofeul „Tricolorul lunii decembrie”:

  1. Ionuț RADU – 62,7% (10 puncte)
  2. Florin TĂNASE – 19,3% (6 puncte)
  3. Răzvan MARIN – 10% (3 puncte)
  4. Ștefan BAIARAM – 8%

Trofeul „Tricolorul anului 2025” i-a fost deja acordat lui Andrei Rațiu, care a cucerit de 3 ori în anul curent trofeul lunar. 

S-au acordat puncte primilor 3 în fiecare lună (10, 6, respectiv 3 puncte). Andrei Rațiu a devenit al șaselea jucător care câștigă premiul „Tricolorul Anului”, după Florin Niță (2021), Nicolae Stanciu (2022), Florinel Coman și Radu Drăgușin (2023), și Dennis Man (2024).

Clasamentul final „Tricolorul anului 2025”:

  1. Andrei Rațiu – 39 puncte
  2. Dennis Man – 26 puncte
  3. Ianis Hagi, Ștefan Târnovanu – 16 puncte
  4. Alex Mitriță – 15 puncte
  5. Ionuț Radu – 13 puncte
  6. Louis Munteanu, Daniel Bîrligea – 12 puncte
  7. Nicolae Stanciu, Ștefan Baiaram, Denis Drăguș – 10 puncte
  8. Florin Tănase – 9 puncte
  9. Horațiu Moldovan, Darius Olaru – 6
  10. Adrian Șut, Ianis Stoica, Răzvan Marin – 3
