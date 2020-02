"El a fost cel care a furnizat magia si scanteia pentru a ne readuce in joc" Steven Gerrard, fascinat de prestatia lui Ianis Hagi. Ce a spus antrenorul dupa meci

Gerrard a fost impresionat de mijlocasul roman.

Ianis Hagi a avut o prestatie fantastica in meciul impotriva celor de la Braga, din cadrul mansei tur a saisprezecimilor Europa League. Internationalul roman a marcat doua goluri pentru trupa lui Steven Gerrard. In minutul 67, Ianis Hagi a marcat cu un sut perfect din interiorul careului, iar in minutul 82, fiul "Regeului" a executat o lovitura libera din afara careului, care cu ajutorul zidului, a aterizat in poarta portughezilor.

La finalul meciului, antrenorul lui Rangers a avut numai cuvinte de lauda la adresa lui Ianis:

"Ianis este un talent exceptional. A fost o presiune mare asupra lui, deoarece tatal sau a fost pentru prima data in tribune in aceasta seara. Nu este doar talent, ci si lupta. Vrea sa castige mereu. El a fost cel care a furnizat magia si scanteia pentru a ne readuce in joc. Primul gol este exceptional. Sutul cu piciorul stang, care cred ca este cel slab, dar inca nu sunt sigur de asta, a fost cu adevarat magistral. Cand a venit lovitura libera de la 30 de metri am avut incredere ca poate marca. A fost si putin noroc, dar uneori in fotbal trebuie sa ai si noroc. Cu siguranta, el a meritat totul in aceasta seara", a spus Gerrard.