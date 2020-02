Ianis Hagi a oferit o pasa excelenta pentru Morelos.

Rangers a primit vizita celor de la Braga in prima mansa a saisprezecimilior din Europa League, iar trupa lui Gerrard pleca favorita inainte de aceasta intalnire. In prima repriza portughezii au reusit sa marcheze in minutul 11 prin Fransergio si au stabilit scorul pauzei. In repriza a doua, Rangers a iesit montata de la vestiare, iar in minutul 54, Ianis Hagi i-a oferit o pasa de geniu lui Morelos, care nu a reusit sa marcheze din 2 metri.