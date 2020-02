Presa britanica il lauda pe Ianis Hagi dupa prestatia de zile mari reusita in Europa League! Ce scrie BBC si The Guardian despre seara magica

Ianis Hagi a reusit o dubla pentru Rangers in meciul cu Braga.

Rangers a revenit de la 0-2 pe tabela cu portughezii de la Braga si au castigat cu 3-2 in prima mansa a 16-imilor Europa League. Tonul revenirii l-a dat Ianis Hagi, care a inscris superb din interiorul careului in minutul 67. Aribo a egalat la 2 in minutul 75, iar Ianis a marcat golul victoriei dupa o lovitura libera norocoasa in minutul 82.

Presa din Regat il lauda pe roman si titreaza: "Ianis Hagi a inspirat echipa sa revina pe final. Ultimul cuvant in acest meci i-a apartinut lui Hagi, care a facut lucruri magice pe teren si a adus fanii in extaz", a scris BBC.

The Scottish Sun scrie ca "Hagi a fost eroul lui Rangers! Asa tata, asa fiu!", iar The Guardian a titrat: "Ianis Hagi completeaza o revenire de senzatie in Europa League contra Bragai. A refuzat pur si simplu sa piarda si a inscris decisiv".