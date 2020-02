"Ibrox, baby!" Prima reactie a lui Ianis Hagi dupa prestatia FABULOASA din meciul cu Braga! Ce a spus

Prima reactie a lui Ianis Hagi dupa golurile marcate pentru Rangers

Ianis Hagi a avut o prestatie spectaculoasa in meciul de pe teren propriu impotriva celor de la Braga. Internationalul roman a marcat doua goluri fantastice pentru trupa lui Steven Gerrard. In minutul 67, Ianis Hagi a marcat cu un sut perfect din interiorul careului, iar in minutul 82, fiul "Regeului" a executat o lovitura libera din afara careului, care cu ajutorul zidului, a aterizat in poarta portughezilor. La finalul partidei, Ianis Hagi a declarat ca se afla la cel mai inalt nivel al carierei sale si este uimitor ce se intampla pe stadionul celor de la Rangers (Ibrox).

"Este uimitor. Pe Ibrox e incredibil ce se intampla. Cred ca este cel mai inalt nivel al carierei mele. Este un vis devenit realitatea sa marchez intr-o cpompetiee europeana. Cand a fost 2-0, nu am incetat sa speram, jucam acasa, aveam fanii alaturi. Lucruri minunate se intampla aici pe Ibrox. Nu aveam de ce sa renuntam, trebuia sa facem ceva sa ne revenim. Trebuie sa ramai mereu pozitiv mereu", a declarat Ianis pentru Rangers TV, la finalul partidei.