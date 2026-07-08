În urmă cu doi ani și jumătate, Tottenham le-a plătit celor de la Genoa 25 de milioane de euro + bonusuri pentru transferul internaționalului român Radu Drăgușin.

În această vară, fundașul central a fost trimis sub formă de împrumut la Fiorentina, pentru 1,5 milioane de euro. Clubul din Serie A are și o opțiune de cumpărare la finalul stagiunii pentru Drăgușin.

Ce a postat Tottenham despre Radu Drăgușin la o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul

La o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul, a venit și anunțul lui Tottenham, care i-a urat mult succes lui Radu Drăgușin la Fiorentina, unde va evolua ca jucător împrumutat.

”Radu Drăgușin s-a alăturat echipei din Serie A, Fiorentina, sub formă de împrumut pentru sezonul 2026/27. Mult succes, Radu!”, a scris Spurs pe Instagram, urmat de o inimă albă.