OFICIAL Ce a postat Tottenham despre Radu Drăgușin la o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul

Ce a postat Tottenham despre Radu Drăgușin la o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul Stranieri
SPORT.RO
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Radu Drăgușin (24 de ani) a plecat de la Spurs.

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În urmă cu doi ani și jumătate, Tottenham le-a plătit celor de la Genoa 25 de milioane de euro + bonusuri pentru transferul internaționalului român Radu Drăgușin.

În această vară, fundașul central a fost trimis sub formă de împrumut la Fiorentina, pentru 1,5 milioane de euro. Clubul din Serie A are și o opțiune de cumpărare la finalul stagiunii pentru Drăgușin.

Ce a postat Tottenham despre Radu Drăgușin la o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul

La o zi după ce Fiorentina i-a anunțat transferul, a venit și anunțul lui Tottenham, care i-a urat mult succes lui Radu Drăgușin la Fiorentina, unde va evolua ca jucător împrumutat.

”Radu Drăgușin s-a alăturat echipei din Serie A, Fiorentina, sub formă de împrumut pentru sezonul 2026/27. Mult succes, Radu!”, a scris Spurs pe Instagram, urmat de o inimă albă.

Clubul din Florența a anunțat în cursul zilei de marți înregimentarea apărătorului central, iar cei de la ViolaNews au reacționat imediat: „Iată-l pe Drăgușin! Noul gigant al Fiorentinei”, au titrat italienii după oficializarea mutării.

Fundașul român ajunge la Florența sub formă de împrumut. Conducerea echipei italiene va achita 1,5 milioane de euro pentru acest împrumut temporar, contractul incluzând și o clauză de cumpărare definitivă, stabilită la suma de 17,5 milioane de euro. Drăgușin mai are contract cu Tottenham până în vara anului 2030.

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