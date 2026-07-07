Italienii au reacționat imediat după mutarea lui Radu Drăgușin la Fiorentina: cum l-au numit pe fundaș

Clubul din Florența a anunțat în cursul zilei de marți înregimentarea apărătorului central, iar cei de la ViolaNews au reacționat imediat: „Iată-l pe Drăgușin! Noul gigant al Fiorentinei”, au titrat italienii după oficializarea mutării.
Fundașul român ajunge la Florența sub formă de împrumut. Conducerea echipei italiene va achita 1,5 milioane de euro pentru acest împrumut temporar, contractul incluzând și o clauză de cumpărare definitivă, stabilită la suma de 17,5 milioane de euro. Drăgușin mai are contract cu Tottenham până în vara anului 2030.
Istoricul jucătorului în fotbalul italian
Născut la București și format la nivel de juniori în cadrul cluburilor Sportul Studențesc și Regal Sport, apărătorul s-a transferat în Italia în anul 2018, la academia lui Juventus Torino. Debutul său la profesioniști a avut loc la doar 18 ani, în decembrie 2020, într-o partidă de Liga Campionilor pe care gruparea torineză a câștigat-o cu 3-0 împotriva celor de la Dinamo Kiev.
De-a lungul anilor, fundașul a acumulat o experiență vastă în fotbalul italian. În sezonul 2021/2022, el a bifat 15 prezențe în Serie A pentru Sampdoria, echipa la care fusese împrumutat, ajungând apoi la Salernitana. Cea mai de succes perioadă a petrecut-o la Genoa, echipă pe care a ajutat-o să promoveze din Serie B, bifând aproape toate minutele posibile și marcând patru goluri. Ulterior, el a fost transferat definitiv de gruparea genoveză, pentru care a mai punctat de două ori în Serie A, înainte de mutarea în Premier League.
La nivelul echipei naționale a României, Radu Drăgușin a debutat în luna martie a anului 2022, într-o confruntare amicală disputată contra selecționatei Greciei.