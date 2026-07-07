Italienii au reacționat imediat după mutarea lui Radu Drăgușin la Fiorentina: cum l-au numit pe fundaș

Italienii au reacționat imediat după mutarea lui Radu Drăgușin la Fiorentina: cum l-au numit pe fundaș Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Presa din Peninsulă a relatat despre transferul oficializat marți, prin care Radu Drăgușin ajunge de la Tottenham la gruparea viola.

TAGS:
Serie AFiorentinaTottenhamradu dragusin
Din articol

Clubul din Florența a anunțat în cursul zilei de marți înregimentarea apărătorului central, iar cei de la ViolaNews au reacționat imediat: „Iată-l pe Drăgușin! Noul gigant al Fiorentinei”, au titrat italienii după oficializarea mutării.

Fundașul român ajunge la Florența sub formă de împrumut. Conducerea echipei italiene va achita 1,5 milioane de euro pentru acest împrumut temporar, contractul incluzând și o clauză de cumpărare definitivă, stabilită la suma de 17,5 milioane de euro. Drăgușin mai are contract cu Tottenham până în vara anului 2030.

  • Dragusin vs rafa leao imago1035339807
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Istoricul jucătorului în fotbalul italian

Născut la București și format la nivel de juniori în cadrul cluburilor Sportul Studențesc și Regal Sport, apărătorul s-a transferat în Italia în anul 2018, la academia lui Juventus Torino. Debutul său la profesioniști a avut loc la doar 18 ani, în decembrie 2020, într-o partidă de Liga Campionilor pe care gruparea torineză a câștigat-o cu 3-0 împotriva celor de la Dinamo Kiev.

De-a lungul anilor, fundașul a acumulat o experiență vastă în fotbalul italian. În sezonul 2021/2022, el a bifat 15 prezențe în Serie A pentru Sampdoria, echipa la care fusese împrumutat, ajungând apoi la Salernitana. Cea mai de succes perioadă a petrecut-o la Genoa, echipă pe care a ajutat-o să promoveze din Serie B, bifând aproape toate minutele posibile și marcând patru goluri. Ulterior, el a fost transferat definitiv de gruparea genoveză, pentru care a mai punctat de două ori în Serie A, înainte de mutarea în Premier League.

La nivelul echipei naționale a României, Radu Drăgușin a debutat în luna martie a anului 2022, într-o confruntare amicală disputată contra selecționatei Greciei.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
Zendaya a purtat o rochie de zeiță greacă la premiera mondială a filmului The Odyssey, din Londra. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Radu Drăgușin revine în fotbalul italian, unde s-a simțit cel mai bine! Peste 100 de meciuri în Serie A, Serie B, Serie C și Coppa Italia
Radu Drăgușin revine în fotbalul italian, unde s-a simțit cel mai bine! Peste 100 de meciuri în Serie A, Serie B, Serie C și Coppa Italia
Radu Drăgușin a fost prezentat oficial la Fiorentina! Ce au scris italienii
Radu Drăgușin a fost prezentat oficial la Fiorentina! Ce au scris italienii
Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii
Redactorul-șef LaViola.it confirmă transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Este exact ce aveam nevoie!” Când ajunge la Florența și cât vor plăti italienii
ULTIMELE STIRI
Dinamo a urcat pe locul 17 în Europa! Nicio rivală din țară nu se apropie de trupa din Ștefan cel Mare
Dinamo a urcat pe locul 17 în Europa! Nicio rivală din țară nu se apropie de trupa din Ștefan cel Mare
Se pregătește oferta din Spania pentru golgheterul din Superliga!
Se pregătește oferta din Spania pentru golgheterul din Superliga!
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1
Argentina - Egipt în optimile Campionatului Mondial, de la ora 19:00!
Argentina - Egipt în optimile Campionatului Mondial, de la ora 19:00!
Elveția - Columbia pentru ultimul loc din sferturile Campionatului Mondial, de la ora 23:00!
Elveția - Columbia pentru ultimul loc din sferturile Campionatului Mondial, de la ora 23:00!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Am ajuns în faza optimilor

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Golgheterii de la Mondial: Haaland i-a egalat pe Messi și Mbappe în topul marcatorilor de la CM 2026! Kane stă la pândă

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Portughezii au găsit vinovatul după eliminarea de la CM 2026: „Plătim prețul pentru greșelile lui”

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB

Salariul pe care îl va câștiga Eddy Gnahore la FCSB



Recomandarile redactiei
Se pregătește oferta din Spania pentru golgheterul din Superliga!
Se pregătește oferta din Spania pentru golgheterul din Superliga!
Dinamo a urcat pe locul 17 în Europa! Nicio rivală din țară nu se apropie de trupa din Ștefan cel Mare
Dinamo a urcat pe locul 17 în Europa! Nicio rivală din țară nu se apropie de trupa din Ștefan cel Mare
Spania este cu adevărat ”Invincibila Armada”! Două recorduri absolute bifate la Campionatul Mondial
Spania este cu adevărat ”Invincibila Armada”! Două recorduri absolute bifate la Campionatul Mondial
Ioan Varga vrea să le dea o lovitură dură rivalelor FCSB și Dinamo. Ardelenii negociază cu un club din Serie A
Ioan Varga vrea să le dea o lovitură dură rivalelor FCSB și Dinamo. Ardelenii negociază cu un club din Serie A
Președintele Federației Regale de Fotbal din Maroc, ironie fină la adresa lui Lamine Yamal: „Nu știu niciun spaniol cu numele acesta!”
Președintele Federației Regale de Fotbal din Maroc, ironie fină la adresa lui Lamine Yamal: „Nu știu niciun spaniol cu numele acesta!”
Alte subiecte de interes
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Ce a avut de spus Dennis Man după ce a devenit eroul Parmei în meciul cu Fiorentina: ”Putem avea un cuvânt de spus!”
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
Juventus își vinde "talismanul" de 70.000.000 euro! Thiago Motta aruncă bomba: "Nu mai face parte din planurile noastre"
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
CITESTE SI
LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

stirileprotv LIVE Rezultate BAC 2026. Primele note la Bacalaureat, disponibile. Rata de promovare de 74,8%, înainte de contestații

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

stirileprotv Cod galben de furtuni în aproape toată țara. Vijelii cu rafale de peste 80 km/h și grindină până miercuri seară

Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

stirileprotv Rezultate Bacalaureat 2026. Vezi rezultatele pe fiecare județ în parte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!