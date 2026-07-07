Italienii au reacționat imediat după mutarea lui Radu Drăgușin la Fiorentina: cum l-au numit pe fundaș

Clubul din Florența a anunțat în cursul zilei de marți înregimentarea apărătorului central, iar cei de la ViolaNews au reacționat imediat: „Iată-l pe Drăgușin! Noul gigant al Fiorentinei”, au titrat italienii după oficializarea mutării.

Fundașul român ajunge la Florența sub formă de împrumut. Conducerea echipei italiene va achita 1,5 milioane de euro pentru acest împrumut temporar, contractul incluzând și o clauză de cumpărare definitivă, stabilită la suma de 17,5 milioane de euro. Drăgușin mai are contract cu Tottenham până în vara anului 2030.