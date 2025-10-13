Naționala a taxat Austria și în online după golul lui Ghiță: "România e în Schengen!" Postarea a devenit virală instant

Victoria dramatică împotriva Austriei, scor 1-0, a fost sărbătorită de echipa națională a României nu doar pe teren, ci și în mediul online, printr-o postare care a "explodat" pe rețelele de socializare.

Administratorii paginii de Instagram a "tricolorilor" au publicat un mesaj cu o ironie fină la adresa austriecilor, legând direct reușita decisivă a lui Virgil Ghiță de opoziția Vienei față de intrarea completă a României în spațiul Schengen.

O ironie virală

La mai puțin de 24 de ore de la meciul de pe Arena Națională, pe contul oficial al echipei naționale a apărut un mesaj care a adunat peste 10.000 de aprecieri într-o singură oră. Folosind o fotografie cu artista Cleopatra Stratan, autorii postării au făcut o paralelă ingenioasă între numele marcatorului și celebra melodie "Ghiță".

"La portiță este Ghiță, România e în Schengen. Nu rimează, dar nici nu trebuie", a transmis echipa națională, o aluzie directă la refuzul politic din trecut al Austriei.

Victoria de pe teren a venit în urma unui final de meci incandescent. Fundașul Virgil Ghiță a adus bucuria celor aproape 40.000 de spectatori de pe Arena Națională cu o lovitură de cap perfectă, în minutul 90+5, după o centrare executată de Ianis Hagi. 

Reușita a consfințit un succes vital pentru echipa antrenată de Mircea Lucescu, care a luat o gură importantă de oxigen în lupta pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026.

