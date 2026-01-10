Mijlocașul a părăsit cantonamentul roș-albaștrilor din Antalya încă de joi pentru a efectua vizita medicală, iar sâmbătă clubul arab a oficializat mutarea printr-un videoclip spectaculos. Șut, care va purta tricoul cu numărul 89 și va avea un salariu anual de aproximativ un milion de euro, se pregătește deja pentru debutul în zona Golfului.



„Aveam nevoie de această provocare”



Fostul închizător al campioanei României a explicat motivele despărțirii de bucureșteni și a subliniat entuziasmul cu care începe această etapă, într-un interviu publicat de Al-Ain pe Instagram.



„Prima dată când mi-a spus agentul de ofertă, i-am spus că trebuie să venim. E cel mai mare club din Emiratele Arabe Unite, a câștigat o mulțime de trofee. Am fost cinci ani și jumătate la FCSB, aveam nevoie de această provocare.



Vreau să câștig trofee, am făcut-o și în România. Să vin la cel mai mare club din EAU și cu cei mai mulți fani i-am spus agentului că este un vis. Sunt foarte încântat să fiu aici, sunt un jucător de echipă. Voi da totul pe teren.



Al-Ain e cel mai mare club din Emirate. Mă simt foarte bine. Am mai fost la Dubai. Am ajuns aici, orașul e foarte frumos. Abia aștept să-mi întâlnesc colegii, să câștigăm meciuri”, a transmis fotbalistul român.

