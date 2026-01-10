VIDEO „E un vis să fiu aici!” Adrian Șut, prima reacție după transferul la Al-Ain. Ce a spus de FCSB

&bdquo;E un vis să fiu aici!&rdquo; Adrian Șut, prima reacție după transferul la Al-Ain. Ce a spus de FCSB Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Adrian Șut (26 de ani) a fost prezentat oficial sâmbătă la Al-Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite, și a oferit primele declarații.

TAGS:
FCSBadrian sutal ain
Din articol

Mijlocașul a părăsit cantonamentul roș-albaștrilor din Antalya încă de joi pentru a efectua vizita medicală, iar sâmbătă clubul arab a oficializat mutarea printr-un videoclip spectaculos. Șut, care va purta tricoul cu numărul 89 și va avea un salariu anual de aproximativ un milion de euro, se pregătește deja pentru debutul în zona Golfului.

„Aveam nevoie de această provocare”

Fostul închizător al campioanei României a explicat motivele despărțirii de bucureșteni și a subliniat entuziasmul cu care începe această etapă, într-un interviu publicat de Al-Ain pe Instagram.

„Prima dată când mi-a spus agentul de ofertă, i-am spus că trebuie să venim. E cel mai mare club din Emiratele Arabe Unite, a câștigat o mulțime de trofee. Am fost cinci ani și jumătate la FCSB, aveam nevoie de această provocare.

Vreau să câștig trofee, am făcut-o și în România. Să vin la cel mai mare club din EAU și cu cei mai mulți fani i-am spus agentului că este un vis. Sunt foarte încântat să fiu aici, sunt un jucător de echipă. Voi da totul pe teren.

Al-Ain e cel mai mare club din Emirate. Mă simt foarte bine. Am mai fost la Dubai. Am ajuns aici, orașul e foarte frumos. Abia aștept să-mi întâlnesc colegii, să câștigăm meciuri”, a transmis fotbalistul român.

Internaționalul cu opt selecții la prima reprezentativă, care a fost om de bază la FCSB în peste 200 de partide, ar putea bifa primele minute pentru noua sa echipă sâmbăta viitoare, pe 17 ianuarie, în derby-ul cu Al Wahda. În lotul liderului din Emirate, Șut este al treilea cel mai bine cotat jucător, fiind depășit doar de vedetele Soufiane Rahimi și Alejandro Romero.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Mesajul campioanei FCSB după despărțirea de Adrian Șut
Mesajul campioanei FCSB după despărțirea de Adrian Șut
Adrian Șut a semnat cu Al Ain! Prezentare spectaculoasă a arabilor
Adrian Șut a semnat cu Al Ain! Prezentare spectaculoasă a arabilor
Avertisment dur lansat de Victor Becali după transferul lui Șut: &bdquo;Nu mai suntem atractivi pentru Europa!&rdquo;
Avertisment dur lansat de Victor Becali după transferul lui Șut: „Nu mai suntem atractivi pentru Europa!”
ULTIMELE STIRI
Nu există comparație &icirc;ntre mine și Conte! Chivu, categoric &icirc;nainte de Inter - Napoli
"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli
Ionuț Lupescu nu s-a ascuns: FCSB, OUT din play-off pentru ca Dinamo să ia titlul: &bdquo;Cu ei ar fi mai greu&rdquo;
Ionuț Lupescu nu s-a ascuns: FCSB, OUT din play-off pentru ca Dinamo să ia titlul: „Cu ei ar fi mai greu”
Hansi Flick, deranjat &icirc;nainte de Barcelona - Real Madrid &bdquo;Poate mă ajutaţi voi&rdquo;
Hansi Flick, deranjat înainte de Barcelona - Real Madrid „Poate mă ajutaţi voi”
Xabi Alonso a lămurit situația lui Mbappe, &icirc;nainte de Barcelona - Real Madrid: &rdquo;Nu suntem kamikaze &rdquo;
Xabi Alonso a lămurit situația lui Mbappe, înainte de Barcelona - Real Madrid: ”Nu suntem 'kamikaze'”
Hobby clasic pentru un patron din fotbalul rom&acirc;nesc. Am din toate țările - cubaneze, australiene, canadiene!
Hobby "clasic" pentru un patron din fotbalul românesc. "Am din toate țările - cubaneze, australiene, canadiene!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au întors soarta amicalului după un val de schimbări în tabăra campioanei

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece

Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"

FCSB &icirc;ncasează 3.500.000&euro;! Anunțul făcut de Gigi Becali

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: &rdquo;Excepțional / Foarte bun&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun”

Bukayo Saka și-a dat acordul și semnează! Unde va juca

Bukayo Saka și-a dat acordul și semnează! Unde va juca



Recomandarile redactiei
Nu există comparație &icirc;ntre mine și Conte! Chivu, categoric &icirc;nainte de Inter - Napoli
"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli
Ionuț Lupescu nu s-a ascuns: FCSB, OUT din play-off pentru ca Dinamo să ia titlul: &bdquo;Cu ei ar fi mai greu&rdquo;
Ionuț Lupescu nu s-a ascuns: FCSB, OUT din play-off pentru ca Dinamo să ia titlul: „Cu ei ar fi mai greu”
Hobby clasic pentru un patron din fotbalul rom&acirc;nesc. Am din toate țările - cubaneze, australiene, canadiene!
Hobby "clasic" pentru un patron din fotbalul românesc. "Am din toate țările - cubaneze, australiene, canadiene!"
Hansi Flick, deranjat &icirc;nainte de Barcelona - Real Madrid &bdquo;Poate mă ajutaţi voi&rdquo;
Hansi Flick, deranjat înainte de Barcelona - Real Madrid „Poate mă ajutaţi voi”
Xabi Alonso a lămurit situația lui Mbappe, &icirc;nainte de Barcelona - Real Madrid: &rdquo;Nu suntem kamikaze &rdquo;
Xabi Alonso a lămurit situația lui Mbappe, înainte de Barcelona - Real Madrid: ”Nu suntem 'kamikaze'”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
E &icirc;ntr-un declin total . Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns &icirc;n finala la 100 m liber
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Golgheterul rom&acirc;n cu 5 titluri consecutive de campion &icirc;n străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Cum poate să dea așa de acolo? . A șutat pe l&acirc;ngă poartă și și-a pus m&acirc;inile &icirc;n cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
"Cum poate să dea așa de acolo?". A șutat pe lângă poartă și și-a pus mâinile în cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
CITESTE SI
Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

stirileprotv Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Motivul pentru care un CEO a angajat o t&acirc;nără cu un CV &bdquo;de două r&acirc;nduri&rdquo; și cu zero experiență

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!