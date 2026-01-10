OFICIAL Adrian Șut a semnat cu Al Ain! Prezentare spectaculoasă a arabilor

Adrian Șut a semnat cu Al Ain! Prezentare spectaculoasă a arabilor Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite, a anunțat oficial achiziționarea mijlocașului Adrian Șut, de la FCSB.

TAGS:
adrian sutal ainEmiratele Arabe UniteFCSB
Din articol

Adrian Șut, prezentat la Al Ain

Adrian Șut (26 de ani) a semnat cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Mijlocașul plecase încă de joi din cantonamentul lui FCSB din Antalya pentru a efectua vizita medicală, iar sâmbătă a fost prezentat la noua echipă.

Al Ain a realizat un clip spectaculos de prezentare a lui Șut, care va purta tricoul cu numărul 89 la noua echipă.

Adrian Șut ar putea debuta la Al Ain în derby-ul primelor două clasate din Emirate, contra lui Al Wahda, sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 17:45.

Șut se afla sub contract cu FCSB încă din 2019. Mijlocașul a strâns peste 200 de meciuri la formația roș-albastră și a fost om de bază în cele două sezoane încheiate cu câștigarea titlului.

  • 1,5 milioane de euro încasează FCSB în urma vânzării lui Adrian Șut la Al Ain.

La Al-Ain, mijlocașul român va avea un salariu de aproximativ un milion de euro pe sezon. Șut are opt selecții la echipa națională, iar în lotul formației din Emirate doar doi jucători sunt cotați mai bine decât el, Soufiane Rahimi (6 milioane de euro) și Alejandro Romero (5 milioane de euro).

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”
Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
ULTIMELE STIRI
Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
Juventus a pus ochii pe unul dintre cei mai buni fundași din Premier League
Juventus a pus ochii pe unul dintre cei mai buni fundași din Premier League
Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze
Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze
Horațiu Moldovan a ales și semnează: Transfer confirmat!
Horațiu Moldovan a ales și semnează: "Transfer confirmat!"
Galatasaray - Fenerbahce | Supercupa Turciei, &icirc;n direct pe VOYO (17:45). Echipe probabile + cine este favorită. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Galatasaray - Fenerbahce | Supercupa Turciei, în direct pe VOYO (17:45). Echipe probabile + cine este favorită. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au &icirc;ntors soarta amicalului după un val de schimbări &icirc;n tabăra campioanei

Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au întors soarta amicalului după un val de schimbări în tabăra campioanei

FCSB i-a găsit &icirc;nlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cea mai bogată echipă din Rom&acirc;nia renunță la doi fotbaliști

Cea mai bogată echipă din România renunță la doi fotbaliști

Maignan, &icirc;njurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: &rdquo;Nenorocitule!&rdquo;

Maignan, înjurături oribile după penalty-ul ratat de Stanciu: ”Nenorocitule!”

FCSB &icirc;ncasează 3.500.000&euro;! Anunțul făcut de Gigi Becali

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali

Cel mai căutat jucător din Superliga: Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece

Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"



Recomandarile redactiei
Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
Ce lovitură! Dominik Szoboszlai și-a dat acordul și semnează
Horațiu Moldovan a ales și semnează: Transfer confirmat!
Horațiu Moldovan a ales și semnează: "Transfer confirmat!"
Juventus a pus ochii pe unul dintre cei mai buni fundași din Premier League
Juventus a pus ochii pe unul dintre cei mai buni fundași din Premier League
A spus-o hotăr&acirc;t: &rdquo;Sper ca FCSB să nu intre &icirc;n play-off&rdquo;
A spus-o hotărât: ”Sper ca FCSB să nu intre în play-off”
Galatasaray - Fenerbahce | Supercupa Turciei, &icirc;n direct pe VOYO (17:45). Echipe probabile + cine este favorită. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Galatasaray - Fenerbahce | Supercupa Turciei, în direct pe VOYO (17:45). Echipe probabile + cine este favorită. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom
Alte subiecte de interes
E &icirc;ntr-un declin total . Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
"E într-un declin total". Jucătorul de la FCSB, criticat dur de Marius Șumudică
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns &icirc;n finala la 100 m liber
Jucătorii de la FCSB au reacționat imediat după ce David Popovici a ajuns în finala la 100 m liber
Golgheterul rom&acirc;n cu 5 titluri consecutive de campion &icirc;n străinătate a devenit liber de contract!
Golgheterul român cu 5 titluri consecutive de campion în străinătate a devenit liber de contract!
Cum poate să dea așa de acolo? . A șutat pe l&acirc;ngă poartă și și-a pus m&acirc;inile &icirc;n cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
"Cum poate să dea așa de acolo?". A șutat pe lângă poartă și și-a pus mâinile în cap: ratare monumentală a lui Cristiano Ronaldo
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
CITESTE SI
Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

stirileprotv Ce a pățit o fată din Bistrița-Năsăud care a comandat haine online și a refuzat să le plătească sau să le restituie

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Motivul pentru care un CEO a angajat o t&acirc;nără cu un CV &bdquo;de două r&acirc;nduri&rdquo; și cu zero experiență

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!