Adrian Șut, prezentat la Al Ain

Adrian Șut (26 de ani) a semnat cu Al Ain, liderul din Emiratele Arabe Unite. Mijlocașul plecase încă de joi din cantonamentul lui FCSB din Antalya pentru a efectua vizita medicală, iar sâmbătă a fost prezentat la noua echipă.



Al Ain a realizat un clip spectaculos de prezentare a lui Șut, care va purta tricoul cu numărul 89 la noua echipă.

Adrian Șut ar putea debuta la Al Ain în derby-ul primelor două clasate din Emirate, contra lui Al Wahda, sâmbătă, 17 ianuarie, de la ora 17:45.

